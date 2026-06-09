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Dieci anni di Cafè21: tre appuntamenti aperti a tutti per festeggiare insieme

Un caffè, un pranzo e una merenda per celebrare il decennale del progetto della Cooperativa San Luigi. I primi dieci iscritti a ogni evento saranno ospiti di Cafè21, ma l'invito è rivolto a tutta la comunità

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Dieci anni di lavoro, autonomia, relazioni e inclusione. Per festeggiare questo importante traguardo, Cafè21 apre le porte alla città con tre appuntamenti pensati per condividere la propria storia con chi in questi anni ha sostenuto il progetto e con chi desidera conoscerlo più da vicino.

Dopo la partecipazione dei ragazzi di Cafè21 a Radio Materia, dove hanno raccontato la loro esperienza e il valore del lavoro come occasione di crescita e dignità, il programma del decennale entra nel vivo con una serie di incontri aperti a tutti.

Il primo appuntamento sarà venerdì 12 giugno dalle 11 alle 12, direttamente al Cafè21. Un’occasione per prendere un caffè insieme, incontrare i ragazzi e conoscere da vicino una realtà che in questi dieci anni è diventata un punto di riferimento per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Si proseguirà poi venerdì 19 giugno alle 12.30 con un pranzo negli spazi della mensa FuoriContesto, mentre venerdì 26 giugno alle 16.30 l’appuntamento sarà a Materia di Castronno, dove i ragazzi di Cafè21 prepareranno una merenda per tutti i partecipanti.

Per ciascun evento i primi dieci iscritti saranno ospiti di Cafè21, ma l’invito è aperto a tutta la comunità. L’obiettivo non è soltanto celebrare un anniversario, ma creare occasioni di incontro e condivisione attorno a un progetto che, in dieci anni di attività, ha saputo costruire opportunità concrete di lavoro e autonomia.

Vuoi festeggiare con i ragazzi di Cafè21? CLICCA QUI E PRENOTA IL TUO POSTO all’appuntamento che preferisci.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
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Pubblicato il 09 Giugno 2026
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