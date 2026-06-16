Dieci anni di Cafè21: un pranzo aperto a tutti, i primi dieci sono ospiti

Secondo appuntamento per i dieci anni di Cafè21. Venerdì 19 giugno i ragazzi del progetto accoglieranno i partecipanti negli spazi di FuoriContesto per un pranzo che vuole essere occasione di incontro, condivisione e conoscenza reciproca.

Dieci anni di attività, relazioni e percorsi di autonomia da festeggiare insieme alla comunità. Proseguono le iniziative organizzate per il decennale di Cafè21, il progetto della Cooperativa San Luigi nato per promuovere inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità.

Dopo il primo appuntamento dedicato al caffè condiviso, il calendario dei festeggiamenti prosegue con un momento altrettanto significativo: un pranzo aperto a tutti in programma venerdì 19 giugno alle 12.30 negli spazi della mensa FuoriContesto, in via JH Dunant 2 Varese.

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I primi dieci partecipanti saranno ospiti dell’iniziativa

L’iniziativa rappresenta un’occasione per conoscere da vicino una realtà che in questi anni ha costruito opportunità concrete di crescita, lavoro e partecipazione. Sedersi a tavola insieme significa infatti condividere non solo un pasto, ma anche storie, esperienze e relazioni che sono alla base del progetto.

I partecipanti saranno accolti dai ragazzi di Cafè21 e potranno vivere da vicino l’atmosfera che caratterizza questa esperienza, fatta di attenzione alle persone, collaborazione e desiderio di costruire una comunità sempre più inclusiva.

L’appuntamento rientra nel programma dei festeggiamenti per il decimo anniversario del progetto, nato nel 2015 e diventato negli anni un punto di riferimento per numerose famiglie del territorio.

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I primi dieci partecipanti saranno ospiti dell’iniziativa

Dopo il pranzo del 19 giugno, i festeggiamenti si concluderanno con l’ultimo appuntamento previsto a Materia, dove una merenda preparata dai ragazzi offrirà un’ulteriore occasione di incontro aperta alla cittadinanza. PRENOTA QUI IL TUO POSTO