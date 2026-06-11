Dieci anni di “Fuck the Cancer”: due giorni di festa, musica e solidarietà a Malgesso in ricordo di Erika

Torna a Malgesso l’appuntamento con la solidarietà, la musica e il divertimento. Sabato 13 e domenica 14 giugno il Parco Din Don ospiterà l’edizione 2026 di “Fuck the cancer”, la manifestazione nata per sostenere la ricerca e la lotta contro i tumori, che quest’anno taglia il traguardo speciale dei dieci anni di attività. Un traguardo importante nato per tenere vivo il ricordo di Erika, a cui nel tempo si è aggiunto il pensiero per Lidio e Martina, e che si tradurrà in una due giorni ricca di eventi, sport e buona cucina.

Si parte sabato con la corsa e il tributo ai Nomadi

Il fine settimana scatterà ufficialmente sabato 13 giugno alle ore 18:00 con l’apertura dell’evento e dello stand gastronomico, curato come di consueto dalla “Pro Loco di Bardello con Malgesso e Bregano”. Contemporaneamente prenderà il via la “Fuck the cancer RUN”, la corsa podistica che unisce sport e solidarietà. Sempre dal pomeriggio sarà aperta l’asta benefica delle “Magliette dei grandi campioni”, uno dei punti di forza storici della manifestazione. Per seguire l’asta si può seguire la pagina social (qui). Per i più piccoli sarà allestito un parco giochi con gonfiabili, laboratori, truccabimbi e bancarelle. La serata proseguirà prima con la musica di un dj set e poi, dalle ore 21:00, con il concerto tributo ai Nomadi della “Band Fuoricampo” guidata da Davide Sandri.

Domenica tra balli, magia e la mega torta

Domenica 14 giugno la festa ricomincerà già a mezzogiorno con il pranzo allo stand gastronomico del Parco Din Don. Nel pomeriggio, oltre alla prosecuzione dell’asta delle magliette e ai giochi per i bambini (arricchiti dallo spettacolo di magia con “Il Cappellaio Matto – Party Planner”), il programma entrerà nel vivo con lo spettacolo di Zumba insieme a Sonia Campagnani. Spazio poi ai balli di gruppo, al boogie e al rock ‘n’ roll grazie alla collaborazione con le scuole “Danza la vita” e “Rock ‘n’ Roll School Varese”. Un momento particolarmente dolce è previsto con il taglio della mega torta offerta dalla Pasticceria Milano di Gavirate.

Gran finale con lo schiuma party e i fuochi d’artificio

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Bardello con Malgesso e Bregano, proseguirà fino a sera. Dalle 20:30 il parco si trasformerà in una pista da ballo a cielo aperto con il tanto atteso Schiuma Party, un appuntamento diventato ormai un classico per i ragazzi della zona. A chiudere in bellezza la decima edizione di “Fuck the cancer”, intorno alle 22:30, sarà uno spettacolo di fuochi d’artificio che illuminerà il cielo sopra il Parco Din Don, dando appuntamento al prossimo anno nel segno della solidarietà.