Dieci anni di Pride a Varese: BigMama e Debora Villa guidano la parata del 20 giugno

Sabato 20 giugno torna il Varese Pride, che celebra la sua decima edizione con la partecipazione di BigMama e Debora Villa. Corteo nel centro cittadino, musica, spettacoli e interventi ai Giardini Estensi per una giornata dedicata ai diritti e all’inclusione

Varese si prepara a celebrare i dieci anni del Pride cittadino. Sabato 20 giugno torna il Varese Pride, organizzato da Arcigay Varese APS in partenariato con il Comune di Varese, appuntamento conclusivo di un mese di iniziative dedicate ai diritti, all’inclusione e alla lotta contro le discriminazioni.

Per l’edizione del decennale sono attese due ospiti d’eccezione: la cantante BigMama, madrina della manifestazione, e l’attrice e comica Debora Villa.

Il corteo nel centro di Varese

La giornata inizierà alle 10 in piazza Monte Grappa con l’apertura dello stand informativo di Arcigay Varese.

Il ritrovo per la parata è previsto alle 15, sempre in piazza Monte Grappa, accompagnato dal dj set di Locamimi. Alle 15.30 sarà attivo il punto di accoglienza del Centro Arcobaleno, dedicato a chi desidera partecipare al corteo in compagnia.

Poco prima della partenza, alle 15.50, il cantautore varesino Riki Cellini presenterà dal vivo il nuovo singolo “L’amore domani”.

La partenza ufficiale della sfilata è prevista alle 16. Ad aprire il corteo saranno gli interventi di Debora Villa e della madrina BigMama, che accompagneranno la manifestazione lungo tutto il percorso cittadino.

La parata attraverserà le vie del centro toccando via Bernascone, via Marcobi, piazza Monte Grappa, via Volta, via Manzoni, piazza Repubblica, via Avegno, via Cavour, largo Resistenza, via Donizetti, via Griffi, piazza Carducci e corso Matteotti, per concludersi ai Giardini Estensi.

La Pride Night ai Giardini Estensi

Dalle 18 prenderà il via la Varese Pride Night all’Arena Estiva dei Giardini Estensi.

Sul palco si alterneranno rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e del mondo sindacale. Sono previsti gli interventi degli assessori comunali Enzo Laforgia e Rossella Dimaggio, della segretaria generale della Cgil Varese Stefania Filetti, del presidente di Agedo Varese Italo Carloni, dei rappresentanti di Famiglie Arcobaleno, Arcigay Varese, City Angels, Arci Varese, Legnano Pride e di altre realtà del territorio.

Spazio anche allo sport con la partecipazione di rappresentanti di Pallacanestro Varese, Curling Club Varese e Volpe Rossa.

Musica, spettacoli e l’esibizione di BigMama

La serata sarà animata da spettacoli drag e performance musicali con La Ines, La Safira, Yrina Polanova, Amy Krania, Matilde, Diamante, Madh e Vita Ninja.

Momento centrale dell’evento sarà l’esibizione di BigMama, artista impegnata sui temi dell’autodeterminazione, della body positivity e dei diritti.

La festa proseguirà poi con un dj set finale e continuerà dalle 1 alle 4 del mattino al CD Club di via Tagliamento.

Accessibilità e prevenzione

Particolare attenzione è stata dedicata all’accessibilità. Gli interventi dal palco saranno tradotti nella Lingua dei Segni Italiana (LIS) grazie alla collaborazione con il Pio Istituto dei Sordi. Sarà inoltre disponibile un’area di scarico sensoriale dedicata alle persone neurodivergenti.

Dalle 18 sarà presente anche il presidio della Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione, che offrirà gratuitamente e in forma anonima test rapidi per HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili.

Ai Giardini Estensi saranno presenti food truck e punti ristoro gestiti dai volontari di Arcigay Varese. Il ricavato delle consumazioni contribuirà a sostenere le attività e i servizi che l’associazione porta avanti durante l’anno.

Le richieste del Manifesto

Il Varese Pride 2026 pone al centro del proprio Manifesto il tema dell’uguaglianza dei diritti, chiedendo il riconoscimento del matrimonio egualitario, maggiori tutele per le famiglie omogenitoriali, percorsi di affermazione di genere fondati sull’autodeterminazione e una piena applicazione delle politiche antidiscriminatorie.

Tra i temi affrontati anche la promozione di una cultura della pace, della solidarietà e del rispetto dei diritti umani.

L’iniziativa gode del patrocinio dell’Ambasciata del Canada in Italia, dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia e di numerosi Comuni del territorio provinciale.

Varese Pride

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Contatti organizzatori

Arcigay Varese APS

Piazza Ventisei Maggio 14, 21100 Varese

Telefono: +39 0332 184 4640

Email generica: varese@arcigay.it

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