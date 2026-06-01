Disagi al traffico lungo la Statale 341 nel territorio di Albizzate a causa del taglio di piante
L'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada ha provocato incolonnamenti in entrambe le direzioni
Incolonnamenti in entrambe le direzioni lungo la Statale 341 nel territorio di Albizzate. Sono in corso questa mattina, lunedì 1 giugno, gli interventi da parte dei vigili del fuoco chiamati a mettere in sicurezza alcune piante di alto fusto che il maltempo di ieri sera ha reso pericolanti.
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