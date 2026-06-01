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Gallarate/Malpensa

Disagi al traffico lungo la Statale 341 nel territorio di Albizzate a causa del taglio di piante

L'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada ha provocato incolonnamenti in entrambe le direzioni

intervento vigili del fuoco

Incolonnamenti in entrambe le direzioni lungo la Statale 341 nel territorio di Albizzate. Sono in corso questa mattina, lunedì 1 giugno,  gli interventi da parte dei vigili del fuoco chiamati a mettere in sicurezza alcune piante di alto fusto che il maltempo di ieri sera ha reso pericolanti.

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Pubblicato il 01 Giugno 2026
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