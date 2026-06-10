“Disclosure Day” arriva al Miv: due serate speciali tra cinema, ufologia e divulgazione scientifica
L'atteso film diretto da Steven Spielberg sarà protagonista di due appuntamenti speciali al Multisala Impero Varese. Le proiezioni serali dell'11 e del 12 giugno saranno introdotte da esperti del settore per approfondire i temi legati alla vita extraterrestre e all'esplorazione dell'universo
Il Miv di Varese si prepara ad accogliere uno degli eventi cinematografici più attesi della stagione con le proiezioni speciali di Disclosure Day, il nuovo film diretto da Steven Spielberg che affronta uno dei più grandi interrogativi dell’umanità: siamo davvero soli nell’universo?
Per l’occasione il cinema varesino ha organizzato due serate di approfondimento che accompagneranno il pubblico alla visione del film. La proiezione di mercoledì 11 giugno, in programma alle 21, sarà introdotta dall’ufologo Flavio Vanetti, mentre quella di giovedì 12 giugno, sempre alle 21, vedrà la partecipazione di Luca Ghirotto dell’Osservatorio Schiaparelli del Campo dei Fiori, divulgatore scientifico e appassionato di cinema di fantascienza.
Disclosure Day propone una riflessione su un tema che da sempre affascina e divide l’opinione pubblica: come reagirebbe l’umanità di fronte alla prova concreta dell’esistenza di forme di vita extraterrestri? Il film immagina il possibile “giorno della rivelazione”, esplorando le reazioni, le paure e le speranze di miliardi di persone di fronte a una scoperta destinata a cambiare per sempre la storia del pianeta.
Secondo la sinossi ufficiale, la pellicola pone il pubblico davanti a un dilemma esistenziale: se qualcuno ci dimostrasse che non siamo soli nell’universo, quale sarebbe la nostra risposta? Una domanda che Spielberg trasforma in un racconto capace di intrecciare emozione, suspense e riflessione sul futuro dell’umanità.
Nel cast figurano attori di primo piano come Josh O’Connor, Emily Blunt e Colman Domingo, protagonisti di una storia che promette di riportare sul grande schermo il fascino della fantascienza più visionaria e al tempo stesso profondamente umana.
Le due introduzioni affidate a Vanetti e Ghirotto offriranno al pubblico l’opportunità di approfondire, da prospettive differenti, i temi affrontati dal film, creando un ponte tra immaginazione cinematografica, ricerca scientifica e interrogativi che da sempre accompagnano l’uomo nella sua osservazione del cosmo.
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