Diverbio con un tassista a Como in piazza Perretta: due giovani denunciati per porto abusivo di armi
Intervento della Polizia nella notte: sequestrati un coltello e un serramanico. Il 19enne è stato anche sanzionato per ubriachezza
La Polizia di Stato di Como, nella notte appena trascorsa, ha denunciato in stato di libertà un 19enne di nazionalità russa residente a Villa Guardia e un 17enne milanese per porto abusivo di armi. Il maggiorenne è stato inoltre sanzionato amministrativamente per ubriachezza.
L’intervento è scattato intorno alle 2 del mattino in piazza Perretta, dopo la segnalazione di un diverbio tra alcuni giovani e un tassista. La Sala Operativa ha inviato sul posto le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.
Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il conducente del taxi ha riferito di essere stato avvicinato da tre persone — una donna di 32 anni di origine rumena, il 19enne su un monopattino e il 17enne — che avrebbero cercato di salire a bordo con atteggiamento aggressivo. Al rifiuto del tassista, il 19enne avrebbe reagito colpendo con pugni il paraurti del veicolo.
Durante i controlli effettuati sul posto, gli operatori hanno rinvenuto nel borsello del 19enne un coltellino e nella disponibilità del 17enne un coltello a serramanico, entrambi sottoposti a sequestro.
I tre sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione e gli accertamenti di rito. Dagli approfondimenti è emerso che il 19enne risultava già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a episodi di invasione di terreni.
Al termine delle verifiche, il 19enne e il 17enne sono stati denunciati in stato di libertà per porto abusivo di armi. Restano ora al vaglio dell’autorità giudiziaria le rispettive posizioni.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.