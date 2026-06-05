Diverbio con un tassista a Como in piazza Perretta: due giovani denunciati per porto abusivo di armi

La Polizia di Stato di Como, nella notte appena trascorsa, ha denunciato in stato di libertà un 19enne di nazionalità russa residente a Villa Guardia e un 17enne milanese per porto abusivo di armi. Il maggiorenne è stato inoltre sanzionato amministrativamente per ubriachezza.

L’intervento è scattato intorno alle 2 del mattino in piazza Perretta, dopo la segnalazione di un diverbio tra alcuni giovani e un tassista. La Sala Operativa ha inviato sul posto le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il conducente del taxi ha riferito di essere stato avvicinato da tre persone — una donna di 32 anni di origine rumena, il 19enne su un monopattino e il 17enne — che avrebbero cercato di salire a bordo con atteggiamento aggressivo. Al rifiuto del tassista, il 19enne avrebbe reagito colpendo con pugni il paraurti del veicolo.

Durante i controlli effettuati sul posto, gli operatori hanno rinvenuto nel borsello del 19enne un coltellino e nella disponibilità del 17enne un coltello a serramanico, entrambi sottoposti a sequestro.

I tre sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione e gli accertamenti di rito. Dagli approfondimenti è emerso che il 19enne risultava già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a episodi di invasione di terreni.

Al termine delle verifiche, il 19enne e il 17enne sono stati denunciati in stato di libertà per porto abusivo di armi. Restano ora al vaglio dell’autorità giudiziaria le rispettive posizioni.