Documenti e bagagli rubati e abbandonati, La Lega chiede più controlli nel retrostazione di Saronno
Nel mirino della Lega ancora una volta le politiche sulla sicurezza del Comune, con la richiesta di più agenti sul territorio e interventi di riqualificazione nelle zone considerate critiche come il retrostazione
“Bagagli abbandonati, trolley aperti, zaini smembrati e rovistati dai ladri che colpiscono i passeggeri del Malpensa Express. Documenti, carte di credito, fotografie e ricordi personali che tanti di noi custodiscono gelosamente nelle proprie borse vengono ritrovati sparsi ovunque. Ecco il terminale della microcriminalità che da tempo si è insediata nella retrostazione di Saronno”. Inizia così la nota della Lega di Saronno che riaccende ancora una volta i riflettori una volta sulla sicurezza nella zona della stazione.
La Lega spiega che il fenomeno è così frequente che alcuni residenti avrebbero raccolto documenti e materiali personali per cercare di contattare i proprietari e restituire quanto recuperato.
Le segnalazioni dei residenti
Nel comunicato si ricorda come già lo scorso 15 maggio alcuni cittadini avessero segnalato la situazione all’Amministrazione comunale e alla stampa, allegando anche fotografie dell’area. Secondo la Lega, a distanza di circa un mese il problema non sarebbe stato risolto e le condizioni sarebbero addirittura peggiorate.
Le critiche all’Amministrazione
La Lega rivolge critiche dirette alla sindaca Ilaria Pagani, che detiene anche la delega alla sicurezza. Nel comunicato il partito accusa l’Amministrazione di non aver affrontato con sufficiente decisione il problema e chiede interventi immediati per contrastare il degrado e aumentare il presidio del territorio.
Tra le richieste avanzate figurano un rafforzamento della presenza della Polizia locale, maggiori controlli nelle aree considerate più problematiche e interventi di riqualificazione urbana, con particolare attenzione proprio alla retrostazione.
«Servono risposte concrete»
La Lega richiama il recente presidio dedicato al tema della sicurezza organizzato davanti al Municipio da un’associazione civica, ribadendo come il tema continui a rappresentare una delle principali preoccupazioni dei cittadini.
«I saronnesi chiedono fatti, tempi certi e l’avvio immediato di un percorso concreto per restituire sicurezza alla città – ribadisce la sezione cittadina della Lega – Una città sicura non si racconta con gli slogan: si costruisce con i fatti».
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