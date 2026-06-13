Domenica 14 giugno si aprono i cantieri sulle ferrovie tra Domodossola e Arona e tra Cocquio-Trevisago e Laveno Lago
Comporteranno la sospensione delle tratte, con sostituzione con autobus, per diverse settimane: ecco tutte le date
Finita una fase (il cantiere sulla Rho-Gallarate, che riapre domenica), da domenica 14 e lunedì 15 giugno scatta una nuova fase su alcune linee nel Nord Ovest della Lombardia.
I lavori infrastrutturali sulle reti ferroviarie a opera di Rfi e FerrovieNord, comporteranno modifiche al servizio: in particolare, dal 14 giugno sarà sospesa la circolazione fra Domodossola e Arona e si modificherà l’offerta delle linee S6 e S11 per lavori fra Milano Certosa e Rho propedeutici alla realizzazione della stazione di Milano MIND. Dal 15 giugno sarà sospesa la circolazione fra Cocquio Trevisago e Laveno Mombello Lago.
I cantieri si aggiungeranno a quelli già in corso nell’area, che stanno comportando la sospensione della circolazione sulle tratte Gallarate-Varese-Porto Ceresio e Stabio-Malpensa. Dal 14 giugno i treni riprenderanno invece a circolare fra Rho e Gallarate, per la conclusione dei lavori che hanno causato l’interruzione del servizio dal 7 al 13 giugno.
Per consentire gli spostamenti dei viaggiatori saranno messi in campo servizi sostitutivi su bus – per 457mila km programmati, fra interruzioni già in corso e al via nell’area – e saranno indicati itinerari alternativi in treno.
Nei giorni dei lavori saranno previsti presìdi di personale di Assistenza&Controllo, Security e di operatori di biglietteria Trenord nelle stazioni di interscambio e in altri snodi strategici, per l’assistenza ai viaggiatori.
Le informazioni sugli orari di treni e bus sono disponibili nella sezione “Cantieri” su trenord.it e App Trenord, su cui saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti.
14 giugno-26 luglio: circolazione sospesa Domodossola-Arona/Sesto Calende
Per lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione svolti da RFI, dal 14 giugno al 19 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Domodossola e Arona; dal 20 al 26 luglio il cantiere sarà esteso all’intera tratta Domodossola-Sesto Calende.
Saranno previsti bus sostitutivi sulle tratte interrotte, per 179mila km programmati.
14 giugno-13 settembre: modifiche circolazione Rho-Milano Certosa
Per una riduzione di capacità dell’infrastruttura fra Rho e Milano Certosa dovuta a lavori propedeutici alla realizzazione della nuova stazione di Milano MIND, dal 14 giugno al 13 settembre sarà rimodulata l’offerta delle linee S6 Novara-Milano-Treviglio e S11 Rho-Milano-Como.
La linea S6 circolerà fra Rho e Novara; la S11 fra Milano Porta Garibaldi e Como San Giovanni. I passeggeri potranno raggiungere le destinazioni non servite dalle due linee viaggiando lungo itinerari ferroviari alternativi, in particolare la linea S5; le stazioni saranno collegate dalle linee metropolitane e del tpl.
15 giugno-13 settembre: circolazione sospesa Cocquio Trevisago-Laveno Mombello Lago
Per lavori infrastrutturali svolti da FERROVIENORD, dal 15 giugno al 13 settembre sarà sospesa la circolazione dei treni fra Cocquio Trevisago e Laveno Mombello Lago.
Per i viaggiatori saranno previsti bus sostitutivi sulle tratte interrotte, per 45mila km programmati.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.