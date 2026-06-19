Domenica 21 giugno a Gavirate la mototerapia di Vanni Oddera: attenzione alle modifiche alla viabilità

Gavirate si prepara a vivere un fine settimana ricco di appuntamenti culturali e di intrattenimento, che culminerà domenica 21 giugno con “Emozioni in Movimento – Oltre le Barriere”, la grande giornata dedicata all’inclusione, allo sport e alla condivisione che porterà nel centro cittadino la mototerapia ideata dal campione di freestyle motocross Vanni Oddera.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Gavirate e dall’associazione Progetto Rughe ODV, trasformerà il cuore del paese in uno spazio aperto a famiglie, bambini e persone di tutte le età, con dimostrazioni di mototerapia, attività sportive, laboratori, spettacoli e momenti di incontro. Un evento che punta a superare le barriere attraverso l’esperienza, il divertimento e la partecipazione.

Le modifiche alla circolazione

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, l’amministrazione comunale e la Polizia Locale hanno disposto una serie di modifiche alla viabilità che interesseranno il centro di Gavirate per l’intera giornata di domenica. Dalle 7.30 alle 19.30 circa sarà infatti necessario limitare la circolazione lungo il percorso interessato dall’evento.

Le restrizioni riguarderanno in particolare le vie Veniani, Crosa, Toti, Maggioni, Marsala, Don Brunetti, Ferrari, via IV Novembre dall’intersezione con via Cavallotti, corso Cavour fino all’intersezione con via De Ambrosis, viale Ticino fino alla rotonda adiacente alla posta, viale Garibaldi e le piazze XX Settembre, Matteotti, Carducci e Repubblica.

La Polizia Locale segnala inoltre la temporanea inversione del senso di marcia in via Toti e possibili limitazioni agli accessi e alle uscite delle abitazioni situate nelle strade interessate dal percorso della manifestazione.

Gli appuntamenti di “Gavirate per l’Estate 2026”

La manifestazione di domenica chiude un fine settimana particolarmente intenso per il calendario di “Gavirate per l’Estate 2026”.

Si parte questa sera, venerdì 19 giugno, al Cinema Garden, dove verrà proiettato il celebre film “Non ci resta che piangere” di Massimo Troisi e Roberto Benigni. La serata sarà arricchita dall’intervento del professor Adriano Gallina del liceo Cairoli, che accompagnerà il pubblico con una riflessione sul tema “Il Medioevo fra realtà e finzione”.

Sabato sera il programma prosegue con due proposte molto diverse tra loro. Al Chiostro di Voltorre andrà in scena “Ossessioni”, spettacolo teatrale itinerante ispirato ai racconti di Edgar Allan Poe, mentre al Parco delle Cinque Piantesarà possibile osservare il cielo notturno insieme agli esperti del Gruppo Astronomico Tradatese.

Infine, domenica, il centro di Gavirate sarà animato da “Emozioni in Movimento – Oltre le Barriere”, una giornata dedicata all’inclusione e alla mototerapia che richiamerà partecipanti e visitatori da tutto il territorio.