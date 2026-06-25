Domenica a Garbagnate il raduno “Auto Tuning”: fino a 200 auto in esposizione

Domenica 28 giugno la piazza Mercato di Garbagnate Milanese ospiterà l’evento “Auto Tuning”, un raduno dedicato al mondo delle auto elaborate, delle supercar e delle moto custom, con ingresso gratuito e la presenza di numerosi appassionati da tutto il territorio.

L’iniziativa, organizzata dal circuito Eventi Tuning, trasformerà per un giorno l’area cittadina in un’esposizione a cielo aperto con fino a 200 auto presenti, tra veicoli sportivi, modificati e modelli d’epoca.

L’evento sarà dedicato al mondo del tuning e delle elaborazioni estetiche e meccaniche, con diverse categorie di premi in palio: dalle migliori auto per estetica e wrapping, fino alle vetture più particolari per sonorità, allestimenti e interni.

Tra i riconoscimenti previsti anche premi speciali come Best of Show, auto più rumorosa, auto più silenziosa, club più numeroso e categorie dedicate a “lady car” e “baby tuners”.

In piazza saranno presenti supercar, moto elaborate e auto d’epoca, con un’area espositiva che punta a richiamare appassionati e curiosi. L’evento prevede anche momenti di intrattenimento e attività dedicate al mondo dei motori.

Durante la giornata sarà inoltre possibile mangiare sul posto e partecipare alle attività collaterali previste nell’area evento, che includono anche servizi tecnici come cambio gomme e traino auto.

Foto di Toby Parsons da Pixabay