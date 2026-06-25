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Domenica a Garbagnate il raduno “Auto Tuning”: fino a 200 auto in esposizione

Domenica 28 giugno piazza Mercato ospita un grande raduno gratuito dedicato al mondo del tuning con supercar, auto elaborate, moto e numerosi premi per le categorie in concorso

Generico 22 Jun 2026

Domenica 28 giugno la piazza Mercato di Garbagnate Milanese ospiterà l’evento “Auto Tuning”, un raduno dedicato al mondo delle auto elaborate, delle supercar e delle moto custom, con ingresso gratuito e la presenza di numerosi appassionati da tutto il territorio.

L’iniziativa, organizzata dal circuito Eventi Tuning, trasformerà per un giorno l’area cittadina in un’esposizione a cielo aperto con fino a 200 auto presenti, tra veicoli sportivi, modificati e modelli d’epoca.

L’evento sarà dedicato al mondo del tuning e delle elaborazioni estetiche e meccaniche, con diverse categorie di premi in palio: dalle migliori auto per estetica e wrapping, fino alle vetture più particolari per sonorità, allestimenti e interni.

Tra i riconoscimenti previsti anche premi speciali come Best of Show, auto più rumorosa, auto più silenziosa, club più numeroso e categorie dedicate a “lady car” e “baby tuners”.

In piazza saranno presenti supercar, moto elaborate e auto d’epoca, con un’area espositiva che punta a richiamare appassionati e curiosi. L’evento prevede anche momenti di intrattenimento e attività dedicate al mondo dei motori.

Durante la giornata sarà inoltre possibile mangiare sul posto e partecipare alle attività collaterali previste nell’area evento, che includono anche servizi tecnici come cambio gomme e traino auto.

Foto di Toby Parsons da Pixabay

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Pubblicato il 25 Giugno 2026
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