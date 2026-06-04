Don Vittorione tra i “Giusti dell’Umanità”: il contributo degli studenti dell’Isis Valceresio di Bisuschio

C’è anche l’Isis Valceresio di Bisuschio tra le realtà che hanno contribuito al percorso che ha portato al riconoscimento di don Vittorio Pastori, conosciuto come don Vittorione, come “Giusto dell’Umanità” da parte della Fondazione Gariwo. Un contributo importante, citato da Africa Mission Cooperation and Development, che ha voluto ringraziare l’insegnante Ilaria Antonini, gli studenti della classe 5L e la dirigente scolastica Carmen Sferlazza per il lavoro di ricerca storica svolto nell’ambito della candidatura.

Il riconoscimento sarà presentato ufficialmente venerdì 5 giugno e rappresenta un importante omaggio alla figura del sacerdote varesino che ha dedicato la propria vita alle popolazioni più fragili dell’Africa, fondando nel 1972 Africa Mission Cooperation and Development e costruendo un’opera che continua ancora oggi a operare in Uganda e in altri territori del continente africano.

Un varesino tra i “Giusti dell’Umanità”

Don Vittorio Pastori è stato inserito nell’Enciclopedia dei Giusti della Fondazione Gariwo, realtà internazionale che valorizza le storie di donne e uomini che hanno scelto di agire in difesa della dignità umana, opponendosi all’indifferenza, alla violenza e alle ingiustizie.

Nato a Varese e conosciuto da tutti come don Vittorione, il sacerdote ha legato il proprio nome soprattutto all’impegno in Uganda, dove ha promosso interventi umanitari, progetti di sviluppo e iniziative di cooperazione internazionale rivolte alle comunità più vulnerabili. Secondo Africa Mission, la sua opera ha saputo andare oltre l’assistenza nelle emergenze, contribuendo alla costruzione di percorsi di autonomia e crescita per le popolazioni locali.

Il coinvolgimento dell’Isis Valceresio

Tra gli aspetti più significativi della candidatura c’è proprio il coinvolgimento delle scuole. Il direttore di Africa Mission Carlo Ruspantini sottolinea infatti il contributo fornito da volontari e studenti nella raccolta della documentazione necessaria per il riconoscimento.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Isis Valceresio di Bisuschio, dove la docente Ilaria Antonini ha coordinato un lavoro di approfondimento insieme agli studenti della classe 5L. Un percorso che ha permesso ai ragazzi di confrontarsi con una figura che rappresenta un esempio di impegno civile, solidarietà e responsabilità verso gli altri.

Un riconoscimento che guarda al futuro

Per Africa Mission, il riconoscimento di don Vittorione non rappresenta soltanto un tributo alla memoria del fondatore, ma anche un messaggio rivolto alle nuove generazioni. La Fondazione Gariwo promuove infatti la diffusione delle storie dei “Giusti” come strumento educativo per contrastare l’indifferenza e favorire una cultura della responsabilità individuale.

In questa prospettiva si inserisce anche il progetto di realizzazione di un Giardino dei Giusti a Moroto, in Uganda, all’interno del Community Development Centre intitolato a don Vittorione. Uno spazio che sarà dedicato alla memoria e all’educazione e che intende trasmettere alle giovani generazioni il valore delle scelte capaci di generare cambiamento.

Come sottolinea Africa Mission, il riconoscimento ottenuto da don Vittorione è un invito a non restare spettatori di fronte alle ingiustizie, ma a diventare protagonisti di azioni concrete a favore della dignità umana. Un messaggio che oggi passa anche attraverso l’impegno di studenti e insegnanti del territorio varesino.