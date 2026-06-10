Donazione Giaccari-Ceriotti a Palazzo Estense: sì all’accettazione del legato, ma è scontro sull’alienazione della casa

Una generosa eredità destinata al patrimonio culturale della città si trasforma in un acceso terreno di scontro politico a Palazzo Estense. Al centro del dibattito nell’ultima seduta consiliare è sbarcata l’accettazione del legato disposto da Maud Ceriotti, artista d’avanguardia e giornalista, moglie del noto e prestigioso notaio varesino Luciano Giaccari, scomparsa a Varese nel luglio 2025.

Con un testamento olografo redatto nel 2022, la signora Ceriotti ha lasciato al Comune di Varese l’abitazione di proprietà con annesso box situata in via Cassiodoro 14, insieme a una quota pari al 10% del denaro liquido (da destinare a soggetti fragili, al canile e alla cura dell’ambiente) e alla collezione d’arte e studio “Luciano Giaccari”. La disposizione testamentaria recitava una precisa volontà: destinare la casa a “iniziative culturali d’arte contemporanea”.

La Giunta Galimberti ha però proposto al Consiglio di approvare l’accettazione del legato prevedendo contestualmente l’inserimento dell’immobile nel Piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari. L’obiettivo dell’amministrazione è vendere la casa sul mercato e vincolare l’intero ricavato al finanziamento di progetti culturali e alla promozione dell’arte contemporanea in città. Una scelta giustificata dall’istruttoria tecnica degli uffici, secondo cui l’edificio necessita di interventi strutturali e di manutenzione straordinaria talmente onerosi da renderlo inutilizzabile come sede museale o spazio espositivo.

La delibera è stata infine approvata dalla maggioranza con 16 favorevoli, 7 contrari, 1 astenuto. contrari.

L’emendamento Paris (M5S)

Contro la decisione di vendere la casa si è inerito Luca Paris (Movimento 5 Stelle) che ha presentato un emendamento – supportato da Lega e Fratelli d’Italia – volto a espungere dalla delibera i punti relativi all’alienazione, chiedendo di incamerare il bene nel patrimonio comunale rispettando la lettera del testamento.

«Eliminando i punti sulla vendita – ha spiegato Paris illustrando l’atto – il legato entrerebbe nel patrimonio del Comune con la destinazione richiesta dalla testatrice, evitando di cederlo subito sul mercato per fare cassa. Inserirlo immediatamente tra i beni vendibili fa sorgere forti dubbi sulla reale volontà di valorizzazione di questa amministrazione».

Sulla stessa linea il consigliere della Lega Stefano Angei, che ha richiamato diversi orientamenti giurisprudenziali: «Il principio superiore della Cassazione tutela sempre la volontà del testatore. Il Comune deve dimostrare impedimenti sopravvenuti eccezionali per poter vendere. La generosità di questa famiglia va rispettata pienamente».

Anche Barbara Bison (Lega) ha contestato l’interpretazione della maggioranza: «Le sentenze dicono che lo scopo è rispettato se il ricavato va a opere strutturali, non a generiche iniziative culturali di capitolo. Perché non si è pensato di affidare la casa a fondazioni o associazioni del territorio capaci di gestirla e ristrutturarla mantenendo il vincolo?». Critiche condivise anche da Salvatore Giordano (FdI), che ha definito la scelta della Giunta «un grosso errore da parte dell’amministrazione».

Galimberti: «L’archivio è andato alla Biennale, Varese valorizzerà i progetti»

A difendere la scelta dell’amministrazione è intervenuto direttamente il sindaco Davide Galimberti, oltre al consigliere Domenico Marasciulo (PD) che ha voluto innanzitutto tributare un caloroso omaggio alla memoria dei coniugi Giaccari-Ceriotti, descrivendoli come due figure illustri che hanno dato tantissimo alla città. Il sindaco ha però voluto contestualizzare la decisione inserendola nella complessiva gestione dell’eredità dell’artista:

«Per comprendere le reali volontà della famiglia – ha chiarito Galimberti – è utile ricordare che la scorsa estate, come riportato dalla stampa nazionale, gli archivi e le opere d’arte di Luciano Giaccari sono stati destinati alla Biennale di Venezia, dove verranno esposti a breve. La volontà dei coniugi era quella di non lasciare quel patrimonio artistico chiuso dentro quell’abitazione, ma di valorizzarlo al massimo livello. Lasciare la casa al Comune di Varese significa dare alla città le risorse finanziarie necessarie per realizzare grandi iniziative d’arte contemporanea sul territorio, grazie al lavoro del nostro assessorato alla Cultura».

A sostegno della linea della giunta si è schierata la maggioranza, con l’intervento di Dino De Simone (Progetto Concittadino), che ha ringraziato la famiglia per la generosa donazione, sottolineando come i fondi derivanti saranno perfettamente inseriti e valorizzati all’interno delle politiche culturali della città. L’emendamento Paris è stato quindi respinto, confermando la futura vendita dell’immobile di via Cassiodoro.