Donna in ospedale dopo la caduta dalla moto a Cadegliano Viconago
L'incidente la sera di venerdì 12 giugno. Necessario l'intervento dell'elisoccorso
Una donna di 45 anni è rimasta ferita dopo essere caduta da una moto lungo la provinciale a Cadegliano Viconago intorno alle 18:20 di venerdì 12 giugno. (Foto di repertorio)
Le dinamiche dell’incidente sono ancora da accertare, ma le prime informazioni avevano spinto i soccorritori a recarsi sul posto con la massima urgenza con un’ambulanza, richiedendo anche l’intervento dell’elisoccorso.
Le condizioni della donna, fortunatamente, si sono rivelate essere meno gravi del previsto, ed è stata trasportata all’ospedale di Circolo di Varese con l’elicottero in codice giallo, quindi non in immediato pericolo di vita.
Per assistere le operazioni di soccorso e svolgere i rilievi necessari, sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri di Luino.
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