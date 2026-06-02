“Donna Repubblica: I Giorni del Referendum“ al museo nazionale di fotografia di Cinisello Balsamo

Sabato 30 maggio 2026, il Museo Nazionale di Fotografia (MUNAF) ha inaugurato la mostra “Donna Repubblica. I giorni del referendum”, un evento che celebra l’Ottantesimo anniversario del referendum istituzionale che nel 1946 chiamò gli italiani a decidere tra Monarchia e Repubblica. L’esposizione, che rimarrà aperta fino al 5 luglio, offre un affascinante sguardo sulla fine della seconda guerra mondiale e sull’emancipazione femminile attraverso le fotografie di Federico Patellani.

Patellani, uno dei più illustri maestri del reportage italiano, documentò quei momenti storici con un servizio fotografico che culminò nell’iconica immagine della “Donna della Repubblica”, pubblicata sulla copertina del settimanale “Tempo”. Questa celebrazione visiva della vittoria della Repubblica è diventata un simbolo di rinascita per l’Italia, rappresentando il volto sorridente di una giovane donna che esprime speranza e cambiamento.

La mostra è curata da un team di esperti, tra cui Kitti Bolognesi e Giovanna Calvenzi, assistenti di Patellani, insieme a Matteo Balduzzi e Maddalena Cerletti del MUNAF. L’esposizione presenta un ricco percorso di stampe originali, negativi e materiali d’archivio provenienti dal vasto Fondo Federico Patellani, che conta oltre 620.000 unità, in deposito presso il museo.

Oltre alle fotografie, un’installazione video site-specific di Studio Azzurro arricchisce l’esperienza del visitatore, offrendo un’immersione nel “dietro le quinte” del lavoro del fotografo e presentando interviste con i protagonisti dell’epoca, rivelando così le storie che hanno accompagnato quel periodo di grande importanza.

La mostra è realizzata in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo, la Città metropolitana di Milano, Regione Lombardia e l’Archivio di Etnografia e Storia Sociale di Regione Lombardia, sottolineando l’importanza di preservare e celebrare la memoria storica del nostro paese.

Informazioni Pratiche

Sede : MUNAF – Museo Nazionale di Fotografia, piano nobile

: MUNAF – Museo Nazionale di Fotografia, piano nobile Indirizzo : Villa Ghirlanda, via Frova 10, Cinisello Balsamo (MI)

: Villa Ghirlanda, via Frova 10, Cinisello Balsamo (MI) Periodo : 31 maggio – 5 luglio 2026

: 31 maggio – 5 luglio 2026 Orari : Mercoledì a venerdì, ore 16-19; sabato e domenica, ore 10-19

: Mercoledì a venerdì, ore 16-19; sabato e domenica, ore 10-19 Ingresso: Gratuito

Questa mostra rappresenta un’importante occasione per riflettere sul passato e sull’evoluzione della società italiana, invitando tutti a partecipare a una narrazione che segna un momento fondante della nostra storia.