Donna scivola lungo il sentiero della cascate: intervento di Soccorso Alpino, SAF ed elisoccorso a Ferrera di Varese

Intervento di soccorso nella tarda mattinata di oggi, lunedì, a Ferrera di Varese, dove una donna di 48 anni è rimasta ferita dopo una caduta lungo un tratto impervio in zona via Castello.

L’allarme è scattato alle 11. Secondo le prime informazioni disponibili, la donna sarebbe scivolata riportando un trauma a una caviglia. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione: i soccorsi sono infatti stati attivati in codice verde.

Per raggiungere e recuperare l’infortunata è stato necessario l’intervento di più squadre. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Varese con il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e un’ambulanza di base. È stato inoltre allertato l’elisoccorso di Como (foto), rimasto a supporto delle operazioni.

Le manovre di recupero hanno richiesto la temporanea chiusura dell’accesso all’area interessata, impedendo il passaggio di curiosi e visitatori fino al completamento dell’intervento.

Al momento non si segnalano ferite gravi. Le operazioni di soccorso erano in corso anche un paio d’ore dopo l’allarme: della vicenda è informata la sindaca Marina Salardi.