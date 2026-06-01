Donna scivola lungo il sentiero della cascate: intervento di Soccorso Alpino, SAF ed elisoccorso a Ferrera di Varese
L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata in via Castello. Una donna di 48 anni è caduta procurandosi un infortunio a una caviglia. Sul posto i soccorsi. Le operazioni di recupero hanno comportato il blocco temporaneo dell’area
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