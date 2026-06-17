Donne scrittrici, un messaggio di libertà: a Materia l’esperienza del club del libro

Prosegue a Materia di Castronno il percorso dedicato alle parole, ai libri e alle relazioni. Giovedì 25 giugno alle 18 è in programma l’incontro “Donne scrittrici, un messaggio di libertà. L’esperienza del Club del Libro”, un appuntamento che vedrà protagonista Donata Potito in un dialogo dedicato al ruolo della letteratura femminile e alla lettura come occasione di crescita personale e confronto.

L’incontro offrirà uno spazio di riflessione sulla capacità delle scrittrici di raccontare il mondo attraverso punti di vista originali, contribuendo nel tempo ad ampliare gli orizzonti culturali e sociali delle comunità. Le loro opere, spesso nate dall’esperienza diretta e dall’osservazione della realtà, continuano a rappresentare un importante strumento di emancipazione, consapevolezza e libertà.

Al centro della serata anche l’esperienza del Club del Libro, intesa come luogo di incontro e condivisione. La lettura, infatti, non è soltanto un’attività individuale, ma può diventare un’esperienza collettiva capace di creare relazioni, favorire il dialogo e generare nuove prospettive. Attraverso il confronto sulle storie e sui personaggi, i gruppi di lettura offrono occasioni di crescita culturale e umana, valorizzando il contributo di ogni partecipante.

Gli incontri sono riservati ai soci di Anche Io Aps. PREISCRIVITI QUI