Dopo dodici anni il musical “Testa tra le nuvole” è tornato in scena a Varese

A dodici anni dal debutto, il musical “Testa tra le nuvole” è tornato sul palco del Teatro San Giovanni Bosco di Varese. Lo spettacolo, ideato da Daniela Crisafulli e scritto insieme a Paolo Franchini, Luca Fraula e Lara Bartoli, è stato riproposto lo scorso 30 maggio grazie all’iniziativa di Simone Pontini, che fece parte del cast originale e che oggi lavora nel mondo della formazione teatrale e musicale.

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Una storia tutta varesina

Il progetto rappresenta una storia tutta varesina. “Testa tra le nuvole” andò infatti in scena tra il 2014 e il 2016 e per molti giovani interpreti fu una significativa esperienza artistica e umana. Tra questi proprio Pontini, che racconta come quell’avventura abbia segnato il suo percorso professionale, portandolo a studiare teatro e musica fino al diploma alla Nam di Milano e successivamente all’insegnamento, sia attraverso i propri corsi “Kiwi” sia presso la stessa accademia milanese.

Da qui è nata l’idea di riportare in scena il musical coinvolgendo alcuni ex componenti del cast originale insieme a nuovi allievi, con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni il messaggio che ha accompagnato lo spettacolo fin dalle origini: la possibilità di inseguire e realizzare i propri sogni.

Alla serata erano presenti anche alcuni membri del cast originale e Paolo Franchini, autore dello spettacolo, che al termine della rappresentazione è salito sul palco per ricordare il percorso condiviso in questi dodici anni. Daniela Crisafulli, impegnata per motivi di lavoro e impossibilitata a essere presente, ha comunque seguito la preparazione dello spettacolo durante le prove, esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto e rilanciando, con una punta di nostalgia, l’idea di una nuova ripresa dell’opera.

Nuova vita ai personaggi

Sul palco si sono alternati numerosi interpreti che hanno dato nuova vita ai personaggi del musical. Sebastiani Scanziani ha vestito i panni dell’antagonista Stender, affiancato dalla sua assistente Betty. Eleonora Boerci e Walter De Filippo hanno interpretato Octavia e il Direttore, mentre Silvia Morosi e Claudia Aquilino hanno portato in scena le protagoniste Sally e Bernardette. Lorenzo Rudi e Daniele Lai hanno interpretato Bob e Maurice. Le giornaliste Claudine e Franca hanno avuto il volto di Vanessa Binda, Lucia D’Arienzo, Daniela La Forgia e Roberta Follo. Completavano il cast Veronica Patrizio nel ruolo di Marie, Laura Dagrada nei panni della signora Puck, Mario Duda e le segretarie interpretate da Linda Mirabito, Simona Tasco e Valentina Pecorino.

Per gli ex protagonisti dello spettacolo il ritorno sul palco ha rappresentato un momento particolarmente emozionante. «Per me essere riuscito a stare dall’altro lato e fare un omaggio a questo progetto ha regalato emozioni indescrivibili insieme a Claudia Aquilino e Walter De Filippo anche loro ex membri del cast – dice Simone Pontini – Rivivere e ricordare a memoria ancora tutte le battute ci ha resi molto fieri».