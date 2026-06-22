Dopo i vandalismi di fine anno scolastico all’ISIS Valceresio di Bisuschio le famiglie ripagano i danni

Festeggiamenti di fine anno andati ben oltre il consentito hanno lasciato il segno all’Isis Valceresio di Bisuschio. Con la fine delle lezioni, la festa è stata male interpretata da qualcuno che ha pensato di trasformarsi in un vandalo. Tre porte dei bagni al piano terra sono state gravemente danneggiate. L’episodio, documentato anche da video e fotografie circolati senza autorizzazione, ha suscitato indignazione all’interno della comunità scolastica.

A pochi giorni dall’accaduto, però, la risposta arrivata da famiglie e cittadini ha trasformato una vicenda negativa in un segnale concreto di partecipazione e senso civico. A raccontarlo è la dirigente scolastica Carmen Sferlazza, che ha voluto ringraziare pubblicamente quanti si sono mobilitati per sostenere la scuola.

La raccolta fondi delle famiglie

Dopo la condanna ferma della scuola, che ha voluto ricordare come la presenza di un numero esiguo di persone negative non inficia la correttezza e il senso civico degli oltre mille studenti dell’istituto, numerose famiglie hanno deciso di contribuire volontariamente alla riparazione dei danni. La raccolta ha permesso di raccogliere 1.450 euro.

A questa cifra si è aggiunto un gesto di particolare generosità: una persona che ha scelto di restare anonima ha donato tre porte nuove e i relativi lavori di installazione, per un valore complessivo di circa 2.000 euro.

Il messaggio della dirigente

Nel suo ringraziamento, Carmen Sferlazza ha evidenziato come la solidarietà mostrata dalla comunità abbia rappresentato la migliore risposta all’episodio vandalico: «La civiltà, la solidarietà, il rispetto, la collaborazione, i veri principi hanno prevalso sul gesto incomprensibile di ragazzi devianti e senza educazione, sugli omertosi e su quelli che hanno utilizzato i like o lo smile di approvazione dell’ignobile gesto».

La dirigente ha inoltre ricordato il ruolo fondamentale della collaborazione tra scuola e famiglie nel percorso educativo dei ragazzi: «La scuola non si può sostituire del tutto alle famiglie nel processo educativo, ma tutti insieme e coesi possiamo fare grandi cose per i giovani».

Una comunità che guarda avanti

Pur senza minimizzare la gravità dell’accaduto, la scuola sottolinea come la vicenda abbia messo in luce soprattutto il senso di appartenenza di studenti, genitori e cittadini. Un sostegno che si è manifestato non solo attraverso le donazioni, ma anche con messaggi di solidarietà, offerte di aiuto e attestazioni di vicinanza all’istituto.

Nel suo messaggio, la dirigente ha voluto infine rivolgere un pensiero alla grande maggioranza degli studenti dell’ISIS Valceresio, circa mille ragazze e ragazzi che durante l’anno scolastico si distinguono per impegno, risultati e partecipazione alla vita della scuola.