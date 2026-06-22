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Doppia festa alla parrocchia di Biumo Inferiore a Varese: Patronale e 30 anni di sacerdozio di don Maurizio Cantù

Da lunedì 22 giugno, una settimana di appuntamenti musicali, spirituali e comunitari. Il programma culmina domenica 28 giugno con la Messa per l'anniversario del Parroco e Decano

don maurizio cantù

La Parrocchia di Biumo Inferiore, a Varese, inizia oggi, lunedì 22 giugno, una doppia festa: prendono il via gli appuntamenti musicali, spirituali e comunitari legati all’annuale Festa Patronale, che quest’anno avrà anche un’attenzione particolare per il 30° anniversario dell’ordinazione presbiterale del Parroco e Decano del Decanato di Varese, don Maurizio Cantù.

“Fate quello che vi dirà”: il motto della festa

A dare il titolo alla settimana è una frase tratta dal Vangelo delle Nozze di Cana, scelta dallo stesso don Cantù in occasione del suo anniversario. «Con questo motto, sabato 8 giugno 1996 io e altri 25 diaconi venivamo ordinati in Duomo a Milano per le mani dell’Arcivescovo di allora, il Cardinal Carlo Maria Martini» ha scritto don Cantù nella presentazione della settimana che la comunità di Biumo Inferiore si prepara a vivere. «’Fate quello che vi dirà’ è una parola della Madre di Gesù, che prelude al miracolo della trasformazione dell’acqua in vino. E noi potremmo dire: prelude alla trasformazione delle nostre incertezze, della nostra pochezza, della nostra fragilità, nel vino forte della grazia, dell’entusiasmo e della speranza. Così da essere cristiani, una comunità di fedeli che si lascia trasformare, che si mette in ascolto della sua Parola e che ne fa criterio per le scelte personali e comunitarie».

Arte, musica e spiritualità

Il programma della settimana si apre oggi, presso il Salone dell’Oratorio nella Chiesa antica, con il concerto dell’Accademia Ensemble: un percorso tra arte e musica, tra Mozart e Salieri, con i musicisti Chiara Nicora e Fortepiano. Martedì 23 giugno è invece in programma un appuntamento dedicato ad approfondire la figura di San Paolo Apostolo, con il biblista don Franco Mazzi.

Giochi, sport e solidarietà

Sabato 27 giugno la festa lascia spazio ai giochi, allo sport e alla condivisione: dalle 9.30 alle 18.00 si svolgerà la prima edizione del “Matteo Memorial Cup”, torneo di calcio a 7 dedicato al giovane Matteo Syku, recentemente scomparso. Nel tardo pomeriggio sono previsti un light dinner e musica con il dj Tommaso e la band “LavoriInCorso”.

Trent’anni di sacerdozio per don Maurizio

Il momento più atteso è in programma domenica 28 giugno, alle ore 11.00, presso la Chiesa Nuova: la Santa Messa sarà presieduta dal Parroco e Decano don Maurizio Cantù in occasione del 30° anniversario della sua ordinazione sacerdotale.

Nato nel 1969 e originario di Cusano Milanino, don Cantù ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale l’8 giugno 1996. Nel corso del suo ministero ha guidato diverse realtà parrocchiali: prima a Castano e Carnago, come referente della pastorale giovanile, poi nella comunità pastorale di Masnago a supporto della parrocchia e della pastorale familiare del Decanato, e dal 2015 al 2024 a Gavirate, come Parroco e Decano del Decanato di Besozzo. Dal 2024 è responsabile della Comunità Pastorale Beato Samuele Marzorati di Varese, che unisce le parrocchie di Biumo Inferiore, Superiore, San Fermo e Valle Olona.

La festa proseguirà a pranzo e nel pomeriggio in oratorio, con giochi e interviste speciali a don Maurizio a cura del gruppo Famiglie/Giovani. I momenti comunitari si concluderanno lunedì 29 luglio con la Santa Messa delle ore 21.00, presieduta da don Paolo Boccaccia, in memoria di tutti i defunti della Parrocchia.

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Pubblicato il 22 Giugno 2026
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