Doppio colpo per abbattere la Soncinese: la Solbiatese vince 2-0 e si avvicina alla Serie D

Due calci d’angolo decisivi, due colpi d’ariete per abbattere la porta della Soncinese e vincere 2-0 la gara di andata della finale dei playoff nazionali di Eccellenza. La Solbiatese si avvicina in maniera prepotente alla Serie D, obiettivo che potrà arrivare tra una settimana a Soncino, difendendo questo doppio vantaggio conquistato oggi al “Chinetti”.

Dopo un primo tempo ben giocato ma senza riuscire a trovare la via della rete, nella ripresa la Soncinese ha provato a mostrare le proprie armi ed è stato decisivo Chironi con una parata salva-risultato sul mancino al volo di Meloni dalla distanza. Poi però, nel finale, la doppia testata che indirizza il doppio confronto: prima Cosentino – che si ripete dopo la rete siglata al Fossano – al 31′, poi Puka, in gol sulla ribattuta dopo la parata sul primo colpo di testa, al 36′ fanno gioire il “Chinetti” e portano la squadra di mister Roberto Gatti a un passo sempre più vicino la Serie D.

Tutto si deciderà tra sette giorni, domenica 14 giugno, quando i nerazzurri a Soncino si presenteranno con un vantaggio importante da difendere per festeggiare il ritorno nella massima serie dei dilettanti dopo 15 anni.

IL TABELLINO

SOLBIATESE – SONCINESE 2-0 (0-0)

Marcatori: 31′ st Cosentino (Sol), 36′ st Puka (Sol)

Solbiatese: Chironi, Cocuz, Gasparri, Guidetti (42′ st Manfrè), Martinez (20′ st Silla), Suatoni (14′ st Minuzzi), Gabrielli (44′ st Lonardi), Guanziroli, Puka, Cosentino, Barbosa. A disposizione: Cavalleri, Fiorella, Banfi, Galli, Bobbo. All.: Gatti

Soncinese: Pennesi, Cordini, Meloni, Piras (41′ st Cattaneo), Albini, Ondei (32′ st Martinetti), Pagano, Longhi, Pozzebon, Valotti (13′ st Ricci), Marchiondelli (24′ st Signori). A disposizione: Mazzetti, Argint, Bignotti, Brahmilari, Archetti. All.: Della Volpe

Arbitro: Amitrano di Torre Annunziata (Orlando-Smecca)

Corner: 6-6. Ammoniti: Puka per la Solbiatese; Pagano per la Soncinese. Recupero: 1’+ 5′.

Note: Giornata calda, terreno in ottime condizioni