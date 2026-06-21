Doppio intervento dei soccorsi a Varese per una caduta dalla bicicletta e uno scontro con un mezzo pesante
I veicoli della Croce Rossa e di Soscun si sono attivati per prestare assistenza ai feriti in piazzale Alcide de Gasperi e Carlo Giuseppe Veratti attorno alle 12
Doppio intervento da parte dei soccorsi a Varese nell’arco di pochi minuti questa mattina, domenica 21 giugno. I due distinti episodi, registrati nello spazio di venti minuti, hanno richiesto l’invio sul posto del personale medico, delle pattuglie per i rilievi e dei mezzi per la messa in sicurezza della carreggiata. (foto d’archivio)
La prima richiesta di assistenza è arrivata alla centrale operativa alle 11:50 da piazzale Alcide de Gasperi, dove un uomo di 56 anni è caduto dalla propria bicicletta. Per i rilievi della dinamica e la gestione della viabilità sono intervenuti i Carabinieri di Varese, insieme all’equipaggio dell’ambulanza, intervenuto inizialmente in codice rosso, che ha prestato le prime cure al ciclista.
La seconda segnalazione è giunta alle 12:10 da via Carlo Giuseppe Veratti per uno scontro che ha visto coinvolto un mezzo pesante. L’impatto ha interessato tre donne, rispettivamente di 22, 33 e 38 anni. Sul luogo dell’incidente, oltre all’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Varese, sono confluiti i Vigili del Fuoco di Varese e la Polizia Locale di Varese per liberare la strada e stabilire le responsabilità del sinistro.
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