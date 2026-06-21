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Doppio intervento dei soccorsi a Varese per una caduta dalla bicicletta e uno scontro con un mezzo pesante

I veicoli della Croce Rossa e di Soscun si sono attivati per prestare assistenza ai feriti in piazzale Alcide de Gasperi e Carlo Giuseppe Veratti attorno alle 12

ambulanza

Doppio intervento da parte dei soccorsi a Varese nell’arco di pochi minuti questa mattina, domenica 21 giugno. I due distinti episodi, registrati nello spazio di venti minuti, hanno richiesto l’invio sul posto del personale medico, delle pattuglie per i rilievi e dei mezzi per la messa in sicurezza della carreggiata. (foto d’archivio)

La prima richiesta di assistenza è arrivata alla centrale operativa alle 11:50 da piazzale Alcide de Gasperi, dove un uomo di 56 anni è caduto dalla propria bicicletta. Per i rilievi della dinamica e la gestione della viabilità sono intervenuti i Carabinieri di Varese, insieme all’equipaggio dell’ambulanza, intervenuto inizialmente in codice rosso, che ha prestato le prime cure al ciclista.

La seconda segnalazione è giunta alle 12:10 da via Carlo Giuseppe Veratti per uno scontro che ha visto coinvolto un mezzo pesante. L’impatto ha interessato tre donne, rispettivamente di 22, 33 38 anni. Sul luogo dell’incidente, oltre all’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Varese, sono confluiti i Vigili del Fuoco di Varese e la Polizia Locale di Varese per liberare la strada e stabilire le responsabilità del sinistro.

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Pubblicato il 21 Giugno 2026
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