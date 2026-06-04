Doppio pienone a teatro per i liceali di Acof: premi e borse di studio oltre agli applausi

Doppio pienone per “Wondering Alice”, lo spettacolo teatrale messo in scena dai ragazzi del Liceo delle Scienze Umane “Olga Fiorini” a conclusione dell’annata scolastica. Al Teatro Manzoni sono piovuti applausi sia nella rappresentazione serale dedicata alla cittadinanza (con parenti e amici che hanno affollato la sala di via Calatafimi) sia nella replica mattutina in cui gli spettatori sono stati gli studenti e i docenti di tutti gli istituti superiori Olga Fiorini e Marco Pantani.

Galleria fotografica “Wondering Alice”, lo spettacolo teatrale del Liceo “Olga Fiorini” 4 di 6

Non ha tradito le attese la bella tradizione scenica che quest’anno ha voluto mettere al centro quello che è stato definito come «un progetto dall’alto valore pedagogico». Partendo dal capolavoro “Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carroll, i giovani attori hanno offerto al pubblico un percorso narrativo che ha cercato di rileggere – in chiave onirica – alcuni temi che li toccano da vicino, come la crisi d’identità durante l’adolescenza, il coraggio della scelta e la difesa della propria unicità in un mondo che sembra imporre troppi standard. Questo viaggio dall’infanzia all’età adulta, celebrando l’auto-affermazione, ha riscosso un enorme successo, dando merito alle docenti che hanno preparato i giovani: Marilena Garufi per il coordinamento del progetto e le coreografie, Laura Santaterra per i testi e la regia, Giusy Consoli per la direzione corale.

Grande la soddisfazione di Mauro e Cinzia Ghisellini, direttori di ACOF Olga Fiorini, convinti che «questo appuntamento così bello e sentito rappresenta il coronamento di un profondo percorso educativo e riflessivo compiuto dai nostri ragazzi». Al termine della rappresentazione, spazio ai ringraziamenti alla direzione ACOF, al preside Luigi Iannotta, all’amministrazione comunale, all’ufficio marketing e comunicazione della scuola, insieme ai tanti docenti che hanno collaborato, così come la segreteria e il personale ATA. Un plauso ulteriore è andato agli studenti del terzo anno dell’Istituto tecnico di Grafica e Comunicazione per l’ideazione della locandina e a quelli di quinta del Liceo Artistico design della Moda per la realizzazione di alcuni costumi. Da non dimenticare il lavoro del service, del foto-operatore Domenico Ghiotto e dello staff del Manzoni.

La replica dello spettacolo regalata agli altri alunni delle superiori è stata anche l’occasione per premiare davanti ai loro compagni alcuni giovani che si sono distinti in attività didattiche e concorsi nazionali. Questi i loro nomi: Antonio Truglia (concorso Scatti Poetici), Vittoria Turconi (concorso Giochi Infernali), Carlotta Brenta, Marianna Bertolini, Giada Dalmiglio, Sara Stellato (concorso BullisNO), Nina Besana (concorso Romanae Disputationes), Tommaso Roman, Aleksandr Mezzanzanica, Lidia Muggiasca, Greta Martino, Nikol Rushaj, Alice Carotenuto, Alicia Simon Carrillo, Andrea Zuliani, Daniele Roman Fusaro, Edoardo Pellegatta, Emma Adrian, Gaia Sciarrabba, Giulia Biondini, Lavinia Mazzocchi, Lucia Gussago, Miriam Maggioni (progetto Invece di Giudicare), Ginevra Mazzucchelli, Alessandro Rigo (logo della rivista Invalsi), Diana Fiordelisi, Filippo Garramone, Aleksandr Mezzanzanica, Alessia Cascino, Carlotta Rogora (Olimpiadi della stampa), Martina Costa, Tommaso Paiato, Giulia Vinci, Thomas Giannuario, Francesco Tovaglieri, Andrea Argiolas, Martina Bellia, Elisabetta Cimino, Adele Cingolani, Anna Di Rosario, Matilde Marcolli (concorso fotografico Scatti di colore e di movimento nel Parco), Cristian Cortiello, Camilla Braga, Anna Cozzi (Giochi matematici del Mediterraneo), Beatrice Meloni, Chiara Cerana, Sofia Cattaneo, Alessia Casu, Anna Cozzi, Fabiana Colombo, Valentina Cavallari, Emma Gallo Serafina, Giorgia Paulon, Aurora Solidea Amati, Camilla Colombo, Marta Cerutti, Alessandra Neri (Volley Experience), Simone Pappalardo, Asia Musazzi, Samuel Crespi, Anna Vigetti, Filippo Paganini, Teresa Buzzella, Brenda Ronchetti, Sofia Brancalion (campestre), Aurora Amati, Daniele Fusaro (progetto Peer Education), Valeria Antonucci, Maria Bartesaghi Aliki, Nina Besana, Letizia Bosatelli, Gaia Caoduro, Sofia Carcano, Rebecca Cataldi, Ginevra De Zanetti, Camilla Di Dato, Rachele Lorenzi, Giorgia Perrotta, Martina Poretti, Giorgia Vidali, Sofia Zanin (progetto Vesto il mio io), Jacopo Pedon, Mattia Milan, Luca Corona, Beatrice Procopio, (Youth in Action) Klea Gjolaj (Gara nazionale della Moda). Alla cerimonia era presente anche Laura Rogora, presidente del Consiglio comunale.

Ad arricchire ulteriormente questo speciale momento, è poi arrivato un annuncio che conferma l’impegno di ACOF nello stare accanto alle nuove generazioni: si tratta dell’istituzione di tre borse di studio create in ricordo della fondatrice Olga Fiorini. La quale, se fosse ancora qui, sarebbe stata in prima fila a teatro, per dedicare un’ovazione a quelli che ha sempre considerato i suoi figli.