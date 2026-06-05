DoveSiCanta festeggia un anno di canto corale a Materia
Appunto il 12 giugno per il nuovo appuntamento ce, grazie a Solevoci, trasforma lo spazio libero di VareseNews in un grande palco aperto tutti. Nell'articolo il link per gli ultimi posti disponibli
Il format DoveSiCanta taglia il traguardo del primo anno di attività all’interno dello spazio culturale Materia a Castronno, lo spazio libero di VareseNews.
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Il progetto, incentrato sui benefici e sulla dimensione collettiva della musica e del canto, è iniziato nel mese di giugno 2025 e ha mantenuto una cadenza mensile. Nel corso dei dodici mesi il format ha proposto appuntamenti speciali dedicati al Festival di Sanremo, da Lucio Corsi ai medley della kermesse, ma anche serate incentrate sui successi degli Abba, sui classici di Gino Paoli e Ornella Vanoni, fino all’evento a tema natalizio. L’iniziativa completa così un intero ciclo di incontri, legati a un tour attivo anche in altri paesi del Varesotto.
L’appuntamento speciale per l’anniversario è in calendario la sera di venerdì 12 giugno, ore 21. A coordinare i partecipanti c’è, come in ogni precedente appuntamento del ciclo, la vocal coach dell’aps Solevoci Federica Rini, incaricata di guidare l’agorà di Materia insieme al pianista Christian Tassi e al presidente Fausto Caravati.
DoveSiCanta vuole restituire al canto la sua funzione originaria di aggregazione e condivisione spontanea, in modo differente rispetto ai concerti tradizionali o alle classiche serate karaoke. Gli incontri accolgono chiunque desideri partecipare, senza requisiti legati alla preparazione tecnica o all’intonazione, e utilizzano un repertorio musicale condiviso (ma che viene svelato la sera stessa dell’evento) per favorire il coinvolgimento immediato.
La serata è gratuita, ma per DoveSiCanta l’accesso all’agorà di Materia è riservato esclusivamente ai soci muniti della tessera dell’associazione Anche io. È possibile rinnovare la propria tessera o associarsi in loco.
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