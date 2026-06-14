Due anni senza Paolo Carù. La sua “famiglia” lo ricorda sempre in musica

Due anni fa se ne andava Paolo Carù, ma il mondo che aveva costruito continua a ritrovarsi, a fare musica, a condividere amicizie e passioni.

Con il suo negozio ha reso piazza Garibaldi a Gallarate un luogo conosciuto ben oltre i confini della provincia di Varese, ha tessuto fili di collaborazioni e esibizioni live. Una storia iniziata in anni molto diversi da quelli di oggi, quando la musica non si trovava con una ricerca online ma andava scoperta, cercata e conquistata. Erano gli anni dei vinili, dei cataloghi, delle telefonate e dei pacchi di dischi da recuperare a Modena, a Roma o alla dogana aeroportuale di Malpensa. Paolo aveva iniziato poco più che ventenne e ha continuato per 57 anni, trasformando una passione in una professione e una professione in una missione.

Dietro un carattere burbero che molti ricordano, e che spesso intimidiva chi entrava per la prima volta nel negozio, si nascondeva una persona capace di accogliere e coinvolgere. Bastava chiedere un disco e aspettare il suo giudizio per sentirsi improvvisamente parte di qualcosa. Quando alla richiesta aggiungeva un commento, un consiglio o un aneddoto, l’acquisto diventava una conversazione e la conversazione spesso si trasformava in un rapporto destinato a durare negli anni.

È anche per questo che, attorno a Paolo e a Carù Dischi, si è formata una comunità straordinaria. Una comunità che assomiglia a una famiglia allargata e che continua a ritrovarsi nei concerti, nei festival e negli eventi musicali del territorio. Musicisti, giornalisti, fotografi, organizzatori, romanzieri, collezionisti e semplici appassionati hanno costruito nel tempo una rete di relazioni che ancora oggi conserva lo spirito che Paolo aveva saputo creare.

Un “circo itinerante” della musica che continua a ritrovarsi da una città all’altra, da un palco all’altro, spesso in provincia profonda, mantenendo vivo un patrimonio fatto di amicizia, curiosità e condivisione.

In questo senso il Buscadero Day – nato dalla rivista che ha appena festeggiato 45 anni di storia – rappresenta forse una delle eredità del suo lavoro. L’edizione 2026 si svolgerà sabato 25 luglio al Parco Berrini di Ternate, accanto e insieme al WoodinStock (è il quarto anno). Tre palchi, musica dal vivo dalle 15 fino a mezzanotte e decine di artisti provenienti da tutta Italia animeranno una giornata che è più di una rassegna musicale.

Per vicinanza di date, il Buscadero Day è divenuto – naturalmente – un omaggio e un ricordo alla figura di Paolo Carù. Forse lui si schermirebbe, ma in fin dei conti l’omaggio ai miti e alle radici si coniuga bene con la capacità di guardare al futuro, sperimentare, prendere nuove vie o riprendere quelle già battute, a ogni incrocio che i tempi offrono, anche quando magri. Keep on rockin’, direbbe il bardo canadese. Continueranno a farlo.