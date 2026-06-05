Due arresti in flagranza per droga dopo un’operazione della polizia nei boschi fra Lonate Pozzolo e Castano Primo
Uno dei due pusher rincorso a piedi e fermato dagli agenti. Il complice bloccato a Buccinasco dopo essersi allontanato in auto tallonato dalle pattuglie
Un’operazione interforze coordinata tra la Polizia di Stato di Busto Arsizio e Legnano, con il supporto dell’Aliquota di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Busto Arsizio e dei Comandi di Polizia Locale di Castano Primo e Nosate, ha consentito di colpire un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive tra Castano Primo, Nosate e Lonate Pozzolo.
L’indagine, sviluppata attraverso mirati servizi di osservazione, ha portato all’individuazione di un consolidato sistema di spaccio nei boschi, con modalità operative riconducibili al cosiddetto “spaccio boschivo”. Nel corso dell’intervento sono stati arrestati in flagranza due giovani stranieri, uno dei quali già gravato da precedenti specifici.
Nel corso delle perquisizioni e delle attività di polizia giudiziaria è stato sequestrato un consistente quantitativo di droga, tra cui cocaina, eroina e hashish, oltre a denaro contante, telefoni cellulari utilizzati per la gestione della clientela, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.
Il blitz è scattato al termine di un servizio di monitoraggio del territorio. Uno degli spacciatori è stato bloccato dopo un breve inseguimento nella fitta vegetazione, dove ad attenderlo erano già posizionati gli agenti dei diversi reparti coinvolti.
Il secondo soggetto ha tentato la fuga a bordo di un’auto, riuscendo inizialmente ad allontanarsi fino a Buccinasco, dove è stato però intercettato e fermato grazie al coordinamento tra le forze in campo. Al momento del fermo era in possesso di ulteriori circa trenta grammi di cocaina.
Per entrambi gli arrestati è stato disposto il giudizio per direttissima presso i Tribunali competenti di Busto Arsizio e Milano.
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