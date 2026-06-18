Due fine settimana di sapori e musica con la Festa Alpina di Mornago
Polenta e baccalà è il piatto principe del primo weekend; nel secondo protagonista il maialetto sardo. Sul palco la Balcon Band e i Manitickets
Torna la tradizionale Festa Alpina organizzata dal Gruppo Alpini di Mornago. L’appuntamento è in programma nell’area di via Monte Ortigara e si svilupperà su due fine settimana consecutivi, con specialità gastronomiche e intrattenimento musicale.
Il primo appuntamento è fissato per sabato 20 giugno, con la cena a partire dalle 19.30 dedicata a uno dei piatti più apprezzati della tradizione, polenta e baccalà. La serata sarà accompagnata dalla musica dal vivo della The Famosa Balcon Band. La festa proseguirà poi domenica 21 giugno con il pranzo delle 12.
Il secondo fine settimana sarà invece dedicato al maialetto sardo. La cena di sabato 27 giugno, sempre alle 19.30, sarà animata dalle sonorità anni Settanta dei Manitickets, mentre domenica 28 giugno è previsto il pranzo conclusivo, con inizio alle 12.
Per partecipare è consigliata la prenotazione, contattando il numero 350.0328668. L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate mornaghese, un’occasione per trascorrere momenti di convivialità e sostenere l’attività del Gruppo Alpini locale.
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