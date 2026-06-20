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Due giorni di basket e amicizia in ricordo di Paolo Talamoni: al via la VII edizione del torneo

Dal pomeriggio di sabato 20 giugno ai campetti di via Buscaja a Varese la manifestazione dedicata alla memoria dell'amico scomparso prematuramente

paul's friends

Diciotto squadre, due giorni di basket, un’amicizia che non sbiadisce. Dalle ore 17.00 di oggi, sabato 20 giugno, sul “campetto di Paul”di via Buscaja a Varese, si disputa la settima edizione del Memorial Paolo Talamoni.

La formula è ormai collaudata, il torneo 4 vs 4 vede squadre composte da 4 a 6 giocatori e i Paul’s Friends sono pronti a ritrovarsi per una due giorni di sport, amicizia e chiacchiere. Il ricavato sarà destinato alla Fondazione Ascoli.

Ci sarà anche la tradizionale raccolta di scarpe da basket usate da donare a @slumdunk_odv e a @rondacaritamilano.

L’appuntamento per gli appassionati della palla a spicchi ma anche per chi vuole ricordare il giovane Paolo, scomparso prematuramente all’età di 18 anni, è per il pomeriggio di oggi alle ore 16.00 per la settima edizione

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Pubblicato il 20 Giugno 2026
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