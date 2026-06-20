Due giorni di basket e amicizia in ricordo di Paolo Talamoni: al via la VII edizione del torneo

Diciotto squadre, due giorni di basket, un’amicizia che non sbiadisce. Dalle ore 17.00 di oggi, sabato 20 giugno, sul “campetto di Paul”di via Buscaja a Varese, si disputa la settima edizione del Memorial Paolo Talamoni.

La formula è ormai collaudata, il torneo 4 vs 4 vede squadre composte da 4 a 6 giocatori e i Paul’s Friends sono pronti a ritrovarsi per una due giorni di sport, amicizia e chiacchiere. Il ricavato sarà destinato alla Fondazione Ascoli.

Ci sarà anche la tradizionale raccolta di scarpe da basket usate da donare a @slumdunk_odv e a @rondacaritamilano.

L’appuntamento per gli appassionati della palla a spicchi ma anche per chi vuole ricordare il giovane Paolo, scomparso prematuramente all’età di 18 anni, è per il pomeriggio di oggi alle ore 16.00 per la settima edizione