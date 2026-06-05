Due giorni di gare, tornei e dimostrazioni: a Oggiona con Santo Stefano torna la Festa dello Sport

Oggiona con Santo Stefano si prepara a vivere un fine settimana interamente dedicato al movimento, al benessere e alla socialità. Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 il paese ospiterà la diciottesima edizione della Festa dello Sport, un traguardo importante per la manifestazione che trasformerà le vie e gli impianti comunali in una vera e propria vetrina a cielo aperto per decine di discipline. L’evento, organizzato dall’assessorato allo Sport del Comune insieme alle numerose realtà associative del territorio, punta a coinvolgere centinaia di appassionati di tutte le età, dai bambini agli adulti.

Il programma del sabato tra benessere e inclusione

La manifestazione prenderà il via nella mattinata di sabato 6 giugno, alle 11:00, presso la Sala Ghiringhelli delle Cascine di Villa Colombo. Il primo appuntamento in calendario è la conferenza dal titolo “Alimenta la tua passione, allena il tuo potenziale”, un incontro focalizzato sulla performance atletica e sulla cura del corpo che vedrà come relatori l’osteopata e massoterapista Gabriele Dal Soglio e il nutrizionista sportivo Lorenzo Florenzano. Nel pomeriggio l’azione si sposterà agli impianti sportivi di via Bonacalza.

Alle 15:30 i riflettori si accenderanno sul campo del Football Seven per “Liberamente Sportivi”, una partita di calcio che rientra nel progetto “Intercarceri” e che vedrà sfidarsi le squadre Osgb e Rosafanti in un momento di forte valore sociale e inclusivo. A seguire, dalle 17:00, spazio al calcio femminile con un torneo triangolare che vedrà tre squadre del territorio sfidarsi sul rettangolo verde. La serata di sabato proseguirà sempre in via Bonacalza con il Festival della Birra, lo stand gastronomico e l’intrattenimento musicale curato da Panico Dj.

Una domenica con oltre venti discipline da provare

Il cuore pulsante della manifestazione sarà la giornata di domenica 7 giugno. A partire dalle 14:00 e fino alle 19:00, gli impianti di via Bonacalza ospiterà i gazebo di moltissime associazioni locali. Il pubblico avrà la possibilità di conoscere da vicino e sperimentare gratuitamente una grandissima varietà di discipline: dalla boxe al basket, passando per pallavolo, tennis, pattinaggio sul ghiaccio, ciclismo, karate, rugby, fino ad attività particolari come l’agility dog, lo yoga della risata, il subbuteo, gli scacchi e le freccette.

La giornata domenicale inizierà presto con la Camminata della Salute alle 10:30, seguita da una sessione di ginnastica dolce. Nel pomeriggio il ritmo si farà serrato con l’inaugurazione del “Jumping Pillow” in Pineta Comunale e l’avvio di diversi tornei, tra cui le “Baby Olimpiadi” al Palaghiaccio, il torneo di ping pong intitolato a Stefano Forzano e la competizione di scacchi. Tra i momenti più attesi della giornata ci sarà anche l’incontro ravvicinato con il wrestling grazie alla presenza del campione italiano della “MilanoWrestling”, il Conte McStevenson.

Eventi speciali, salute e solidarietà sul campo

Il ricchissimo programma pomeridiano prevede una successione continua di esibizioni. Si passerà dalle dimostrazioni di arti marziali e difesa personale con il maestro Rolando Gaido fino al momento podistico più colorato del weekend: alle 16:00 scatterà infatti la “Color Run”, una corsa non competitiva organizzata dalla compagnia attiva Caos2 con il supporto della sezione provinciale dell’Avis.

Il cartellone delle dimostrazioni proseguirà fino a sera toccando la danza e persino il judo, che vedrà impegnato direttamente anche il sindaco del comune. Durante le due giornate saranno inoltre accessibili la mostra fotografica a tema “Bouldering” allestita dal Foto Club Le Cascine e uno spazio dedicato alla prevenzione, dove gli specialisti Dal Soglio e Florenzano offriranno visite posturali e anamnestiche gratuite. Le premiazioni ufficiali alle 18:30 anticiperanno la chiusura della manifestazione, prevista per le 19:00.