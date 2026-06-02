Due giugno, manca il tricolore sulla torre civica: la protesta del Mav Varese
Così il Movimento Angeklo Vidoletti: “Il 2 giugno non è una ricorrenza qualsiasi, è il giorno in cui gli italiani celebrano i valori democratici che ci uniscono“
«Nel giorno in cui l’Italia celebra la Festa della Repubblica, a Varese c’è un’assenza che non può passare inosservata». Lo si legge in una nota del Movimento Angelo Vidoletti di Varese.
«Guardando la Torre Civica, simbolo della città, manca in cima il Tricolore. Manca la bandiera che rappresenta la nostra storia, la nostra unità nazionale. Da mesi ormai non sventola più. Viene da domandarsi quanto questa amministrazione ci tenga ai simboli della nostra Repubblica. È una situazione che come Mav ci lascia francamente perplessi, soprattutto oggi: il 2 giugno non è una ricorrenza qualsiasi, è il giorno in cui gli italiani celebrano i valori democratici che ci uniscono. Per questo appare difficile comprendere come il simbolo più rappresentativo della nostra nazione possa continuare a essere assente in cima alla torre della nostra città. Si tratta di attenzione, di considerazione per ciò che ci unisce: l’essere italiani appunto».
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