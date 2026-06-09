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Due gruppi folk varesotti al grande festival in provincia di Bergamo

Tencitt di Cunardo e Famiglia Bosina sono attesi a Parre, in Val Seriana per la 20a edizione del raduno regionale FITP, in programma tra sabato 13 e domenica 14 giugno

Gruppo Folcloristico Bosino di Varese

Ci sono anche due gruppi folkloristici del Varesotto, longevi e molto conosciuti, tra i tanti che nel prossimo fine settimana parteciperanno alle manifestazioni in programma a Parre, in provincia di Bergamo, località della Val Seriana insignita del titolo di “Città del Folklore 2026”.

Si tratta dei “I Tencitt” di Cunardo e del Gruppo Bosino di Varese, i cui membri raggiungeranno Parre per la 20a edizione del Raduno Regionale FITP Lombardia in programma tra sabato 13 e 14 giugno. Il comune seriano è da lungo tempo impegnato nella conservazione della propria identità culturale e delle proprie radici storiche: lì hanno sede due gruppi folk, Costöm de Par e Lampiusa, custodi e ambasciatori della tradizione del territorio.

Nel corso delle celebrazioni sarà anche reso omaggio ad Aldo Imberti (dirigente del gruppo folklorico Lampiusa) riconosciuto come “Padre del Folklore”, figura simbolo della cultura popolare locale e punto di riferimento per la trasmissione delle tradizioni alle nuove generazioni. Nella due giorni il borgo bergamasco si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato alla cultura e alla musica tradizionale con anche un banco gastronomico con alcune ricette tipiche come gli Scarpinòcc de Par, ai Capù, fino ai tradizionali Gnòch in còla.

Tencitt e Gruppo Bosino fanno parte di un nutrito gruppo di 22 delegazioni che sfileranno e si esibiranno a Parre sotto l’egida della FITP (Federazione Italiana Tradizioni Ppopolari): in tutto sono attesi circa 350 figuranti ma anche 6000 visitatori che fanno del festival uno degli appuntamenti più partecipati tra quelli di questo genere.

ASCOLTA la puntata di “Soci All Time” andata in onda su Radio Materia e dedicata al Gruppo Folcloristico Bosino di Varese

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Pubblicato il 09 Giugno 2026
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