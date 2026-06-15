Due incidenti in poche ore nella notte di bardello con Malgesso e Bregano: scontro in moto tra due giovani e un ribaltamento

Cronaca di due incidenti a Bardello con Malgesso e Bregano nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 giugno avvenuti in orari diversi ma a poca distanza tra loro.

Lo scontro tra moto in via Marconi

Il primo incidente è avvenuto alle 23:30 a Bardello, in via Guglielmo Marconi. Si è trattato di un impatto che ha coinvolto due motociclette e due giovani di 16 e 21 anni.

Un lettore in transito ha segnalato la presenza dei due ragazzi a terra all’ingresso del distributore TotalErg, assistiti dal personale sanitario. Sul posto, oltre ai soccorritori, erano presenti circa sette o otto coetanei dei feriti e tre pattuglie della polizia impegnate a dirigere il traffico per garantire la viabilità.

L’intervento ha visto l’azione congiunta di due ambulanze (della Croce Rossa di Varese e di Sos Travedona), di un’automedica, dei Carabinieri di Varese e dei tecnici di ATS Insubria. I due feriti sono stati soccorsi sul posto e trasportati in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese.

Il ribaltamento in via Masaccio

Il secondo sinistro si è verificato a notte fonda, alle 3, nella provinciale la frazione di Malgesso e Bregano. In via Masaccio, un giovane di 21 anni è rimasto coinvolto nel ribaltamento della propria vettura. La dinamica dell’incidente non ha visto il coinvolgimento di altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Varese, l’ambulanza di Sos Travedona e i Vigili del Fuoco di Varese, il cui apporto è stato necessario per la messa in sicurezza dell’area e del mezzo. Il conducente è stato infine trasferito all’Ospedale di Circolo di Varese, dove l’ingresso è stato registrato in codice giallo.