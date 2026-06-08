Due serate a Comerio sulla terrazza di Opera Village con “Storie dall’alto” di Betty Colombo

A Comerio il paesaggio diventa protagonista di due serate dedicate alle storie, alla memoria e alla lettura ad alta voce. Giovedì 11 e giovedì 18 giugno 2026, alle 20.30, la terrazza di Opera Village in via G. Borghi 27 ospiterà “Storie dall’alto – Ovvero quando il paesaggio non sta zitto”, un’iniziativa curata da Betty Colombo in collaborazione con la Fondazione Sacconaghi-Borghi Ets.

La terrazza della struttura, affacciata sul lago e immersa nel verde, si trasformerà in un suggestivo palcoscenico naturale dove parole e paesaggio si incontreranno. Attraverso racconti e letture, Betty Colombo accompagnerà il pubblico in un percorso pensato per mettere in relazione persone e luoghi, riscoprire le memorie custodite dal territorio e valorizzare la lettura espressiva come strumento di condivisione e conoscenza.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far emergere le storie che abitano i paesaggi, mostrando come i luoghi contribuiscano a plasmare le vite delle persone e a conservarne i ricordi. Un’occasione per vivere il territorio da una prospettiva diversa, lasciandosi guidare dalla narrazione in una cornice panoramica affacciata sul Lago di Varese.

L’ingresso è libero e non è richiesta la prenotazione.

Per informazioni è possibile contattare Betty Colombo all’indirizzo betty.colombo1951@libero.it oppure al numero 337 297890.