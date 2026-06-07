È fatta: Alviti rimane alla Openjobmetis. “Restare è stata una scelta naturale”

Arriva da 14mila chilometri di distanza una delle notizie più attese dai tifosi della Openjobmetis. Davide Alviti resterà in biancorosso con un contratto pluriennale sottoscritto dall’ala di Alatri che si trova in vacanza in Giappone ma che ha ugualmente voluto mettere la firma sul documento e chiudere così una trattativa che lo fa diventare una vera e propria bandiera della Pallacanestro Varese.

Un percorso, quello effettuato di concerto tra la società, il giocatore e i suoi rappresentanti, che ha dato i suoi frutti e che ha avuto un lieto fine come anticipato venerdì sera in questo articolo del nostro giornale. Il club non rivela entità e durata dell’accordo ma come già detto, dovrebbe trattarsi di un biennale a cifre importanti e superiori a quelle percepite nelle prime due stagioni a Masnago.

«Sono davvero felice di continuare la mia avventura a Varese. Fin dal primo momento ho sentito qualcosa di speciale: qui si respira pallacanestro ogni giorno, c’è una passione autentica da parte dei tifosi che ti fa sentire responsabilità ma anche grande affetto» le parole di Davide arrivate dal Sol Levante a Varese e pubblicate dalla società. «Restare a Varese è stata una scelta naturale: credo fortemente nell’ambiente, nelle persone che fanno parte del club e nel progetto di crescita che la società sta costruendo con ambizione e serietà. Non vedo l’ora di continuare a lottare per questi colori davanti ai nostri tifosi».

D’altro canto Alviti ha sempre lasciato la porta aperta per proseguire a giocare nella Openjobmetis, e la fiducia di coach Kastritis nei suoi riguardi è stata la conferma che la stima era reciproca. Poi è chiaro che l’ala si sia “guardata intorno” visto che il suo precedente contratto era scaduto, ma il filo diretto tra le parti non si è mai interrotto ed è arrivato a una conclusione positiva. Varese con lui si assicura un giocatore italiano da quintetto base (o da sesto uomo a seconda di come e con che risorse la squadra verrà assemblata), capace di andare in doppia cifra di media e garantire – pur tra alti e bassi – alta precisione dal perimetro dei 3 punti.

«Siamo entusiasti di continuare il nostro progetto con Davide, che rappresenta una parte importante della nostra squadra – spiega invece Max Horowitz, il gm che ha seguito più da vicino la trattativa – Davide porta a Varese mentalità di lavoro, professionalità e la volontà di continuare a crescere e migliorare. In campo dimostra la stessa passione che si respira ogni giorno a Varese e crediamo che possa avere un ruolo fondamentale per noi negli anni a venire. Non vediamo l’ora di tornare in campo insieme e rimetterci al lavoro».

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