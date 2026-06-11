Tradate
È il momento della Festa del Rione Pineta: a Tradate tre giorni tra musica, sport, giochi e tradizione
Dal 12 al 14 giugno 2026 l’appuntamento ormai consolidato al Parco Comunale Monsignor Tarcisio Pigionatti
Dal 12 al 14 giugno 2026 il quartiere Pineta di Tradate si prepara a vivere la 18ª edizione della Festa del Rione Pineta, appuntamento ormai consolidato che animerà il Parco Comunale Monsignor Tarcisio Pigionatti, tra via Broggi e via Montechiaro.
La manifestazione, organizzata dal Rione Pineta con il patrocinio della Città di Tradate e delle realtà del territorio, proporrà un fine settimana ricco di iniziative pensate per tutte le età, tra momenti di aggregazione, attività sportive, musica dal vivo e appuntamenti gastronomici.
Si parte venerdì con musica e cucina
L’inaugurazione è in programma venerdì 12 giugno alle 19 con l’apertura del banco gastronomico, che offrirà anche il servizio d’asporto. Alle 21 spazio alla musica e al ballo con la serata animata dalla Calipso Band.
Sabato tra Risiko, messa e spettacolo anni Novanta
La giornata di sabato 13 giugno si aprirà con il Torneo Speciale di Risiko, organizzato in collaborazione con il Risiko Club Ufficiale “I Galli” di Tradate. Le iscrizioni saranno aperte dalle 14, mentre le partite prenderanno il via alle 14.30.
Alle 19 riaprirà il banco gastronomico con un ricco menù. Alle 20.30 è prevista la Santa Messa presso l’Agorà Maria Regina della Pace, celebrata da monsignor Fabio Turba con la presenza del novello sacerdote don Paolo Macchi.
La serata si concluderà alle 21.30 con il Dance Affair Show, spettacolo dedicato alle grandi hit degli anni Novanta.
Domenica sport, mercatino e concerto della Fanfara Alpina
Domenica 14 giugno il programma prenderà il via alle 9 con la partenza della decima edizione della Galmarini Fisio Run. Mezz’ora più tardi aprirà il mercatino degli Ambulanti del Lago Maggiore, mentre dalle 10 sarà possibile visitare l’esposizione del Gruppo Acquarello Pineta.
Il banco gastronomico resterà aperto per tutta la giornata a partire dalle 12.
Nel pomeriggio spazio al Torneo di Burraco, con accredito delle coppie alle 14 e inizio delle partite alle 14.30.
A chiudere la manifestazione sarà, alle 21, il concerto della Fanfara Alpina “Mario Carnelli” di Abbiate Guazzone, che festeggerà il trentesimo anniversario dalla fondazione.