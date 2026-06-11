È il momento di Le Mans: Alessio Rovera sogna di svoltare la stagione

La prima parte di 2026 non è stata troppo favorevole ad Alessio Rovera: il pilota di Varese ha dovuto fare i conti con una certa dose di sfortuna sia nel mondiale endurance (il FIA WEC) sia nel GT World Challenge, i due campionati ai quali è iscritto in questa stagione sportiva. Nel WEC il varesino della Ferrari ha ottenuto due piazzamenti buoni ed è quinto in classifica, nella serie endurance internazionale è a zero punti dopo due gare.

Questa, però, può essere una settimana in grado di ribaltare tutto: tra sabato e domenica si corre infatti la gara più importante e iconica a ruote coperte, la 24 Ore di Le Mans, competizione che – non è un’iperbole – vale da sola più dell’intero campionato. Il circus del WEC si è già trasferito nel nord della Francia e da mercoledì a domenica saranno cinque giorni di motori accesi per tutte le classi impegnate: a Le Mans oltre alle Hypercar (la categoria principale) e la LMGT3 (quella di Rovera) ci sono anche i prototipi LMP2 così da arrivare a ben 62 vetture iscritte.

Rovera trova posto sulla Ferrari 296 GT3 EVO di AF Corse caratterizzata dal numero 21 e condivisa con il francese François Heriau e l’anglo-americano Simon Mann. I tre hanno ottenuto un tempo valido per entrare tra le 15 vetture che si contenderanno la hyperpole ma devono fare i conti con numerosi avversari molto agguerriti. «È sempre speciale competere e mettersi alla prova a Le Mans e affrontarla da pilota ufficiale della Ferrari – spiega alla vigilia Rovera alla sesta partecipazione alla 24 Ore – Lo scorso anno abbiamo concluso secondi grazie a una gara molto solida, ora ci ripresentiamo con la versione Evo e la speranza è quella di poter contare su qualcosa in più. Nei test di domenica la macchina si è comportata bene, ma ovviamente è ancora troppo presto e con il BoP è difficile prevedere dove poi saremo nella realtà della gara rispetto alla concorrenza».

In passato Rovera ha ottenuto una vittoria nel 2021 in classe GT-Am con la Ferrari 488 ed è salito altre due volte sul secondo gradino del podio: nel 2022 con la LMP2-Am e appunto nel 2025 con la GT3 e con gli stessi compagni di squadra attuali. Le Mans è come sempre la gara più pesante del WEC, non solo per il prestigio della corsa della Sarthe ma anche perché i punti in palio sono copiosi: al vincitore ne vanno 50 contro i 25 delle “6 Ore” e i 38 delle “8 Ore”.

HYPERCAR, FERRARI VUOLE IL POKER, BOP PERMETTENDO – Da quando è arrivata nel WEC, ovvero dal 2023, la Ferrari ha sempre vinto a Le Mans con la sua 499P e lo ha fatto con tre equipaggi differenti (nell’ordine la #51, la #50 e la #83). Il Cavallino Rampante cerca dunque un clamoroso poker ma deve fare i conti con un BoP (Balance of Performance, il sistema teso a rendere più vicine le prestazioni delle varie macchine) che appare penalizzante. O almeno è quello che è emerso dalle prime prove. In campionato le Ferrari si trovano al 6°, 7° e 11° posto in una classifica condotta dalla BMW (1a e 4a) e dalla Toyota (2a e 3a). Ma sulle 24 ore di gara, tutto può accadere.

DATE E ORARI – La settimana della 24 Ore si è aperta mercoledì 10 giugno con la prima sessione di prove libere, le qualifiche e la FP2 notturna. Giovedì altre libere e due sessioni di Hyperpole a partire dalle 20, decisive per la griglia di partenza. Infine un’ora di libere 4 tra le 23 e mezzanotte. Venerdì è prevista la parata dei piloti in centro città mentre sabato 13 si torna in pista per il warm up finale. Alle 16 il via con bandiera a scacchi alla stessa ora di domenica. Le dirette integrali sono disponibili sulle app collegate con Eurosport e sull’app ufficiale del FIA WEC.