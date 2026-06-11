È il momento di Le Mans: Alessio Rovera sogna di svoltare la stagione
Il ferrarista di Varese cerca un risultato importante per ridare slancio a una stagione fino a qui ricca di sfortuna. Il Cavallino Rampante sogna un (difficile) poker nella classe regina
La prima parte di 2026 non è stata troppo favorevole ad Alessio Rovera: il pilota di Varese ha dovuto fare i conti con una certa dose di sfortuna sia nel mondiale endurance (il FIA WEC) sia nel GT World Challenge, i due campionati ai quali è iscritto in questa stagione sportiva. Nel WEC il varesino della Ferrari ha ottenuto due piazzamenti buoni ed è quinto in classifica, nella serie endurance internazionale è a zero punti dopo due gare.
Questa, però, può essere una settimana in grado di ribaltare tutto: tra sabato e domenica si corre infatti la gara più importante e iconica a ruote coperte, la 24 Ore di Le Mans, competizione che – non è un’iperbole – vale da sola più dell’intero campionato. Il circus del WEC si è già trasferito nel nord della Francia e da mercoledì a domenica saranno cinque giorni di motori accesi per tutte le classi impegnate: a Le Mans oltre alle Hypercar (la categoria principale) e la LMGT3 (quella di Rovera) ci sono anche i prototipi LMP2 così da arrivare a ben 62 vetture iscritte.
Rovera trova posto sulla Ferrari 296 GT3 EVO di AF Corse caratterizzata dal numero 21 e condivisa con il francese François Heriau e l’anglo-americano Simon Mann. I tre hanno ottenuto un tempo valido per entrare tra le 15 vetture che si contenderanno la hyperpole ma devono fare i conti con numerosi avversari molto agguerriti. «È sempre speciale competere e mettersi alla prova a Le Mans e affrontarla da pilota ufficiale della Ferrari – spiega alla vigilia Rovera alla sesta partecipazione alla 24 Ore – Lo scorso anno abbiamo concluso secondi grazie a una gara molto solida, ora ci ripresentiamo con la versione Evo e la speranza è quella di poter contare su qualcosa in più. Nei test di domenica la macchina si è comportata bene, ma ovviamente è ancora troppo presto e con il BoP è difficile prevedere dove poi saremo nella realtà della gara rispetto alla concorrenza».
In passato Rovera ha ottenuto una vittoria nel 2021 in classe GT-Am con la Ferrari 488 ed è salito altre due volte sul secondo gradino del podio: nel 2022 con la LMP2-Am e appunto nel 2025 con la GT3 e con gli stessi compagni di squadra attuali. Le Mans è come sempre la gara più pesante del WEC, non solo per il prestigio della corsa della Sarthe ma anche perché i punti in palio sono copiosi: al vincitore ne vanno 50 contro i 25 delle “6 Ore” e i 38 delle “8 Ore”.
HYPERCAR, FERRARI VUOLE IL POKER, BOP PERMETTENDO – Da quando è arrivata nel WEC, ovvero dal 2023, la Ferrari ha sempre vinto a Le Mans con la sua 499P e lo ha fatto con tre equipaggi differenti (nell’ordine la #51, la #50 e la #83). Il Cavallino Rampante cerca dunque un clamoroso poker ma deve fare i conti con un BoP (Balance of Performance, il sistema teso a rendere più vicine le prestazioni delle varie macchine) che appare penalizzante. O almeno è quello che è emerso dalle prime prove. In campionato le Ferrari si trovano al 6°, 7° e 11° posto in una classifica condotta dalla BMW (1a e 4a) e dalla Toyota (2a e 3a). Ma sulle 24 ore di gara, tutto può accadere.
DATE E ORARI – La settimana della 24 Ore si è aperta mercoledì 10 giugno con la prima sessione di prove libere, le qualifiche e la FP2 notturna. Giovedì altre libere e due sessioni di Hyperpole a partire dalle 20, decisive per la griglia di partenza. Infine un’ora di libere 4 tra le 23 e mezzanotte. Venerdì è prevista la parata dei piloti in centro città mentre sabato 13 si torna in pista per il warm up finale. Alle 16 il via con bandiera a scacchi alla stessa ora di domenica. Le dirette integrali sono disponibili sulle app collegate con Eurosport e sull’app ufficiale del FIA WEC.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.