È indagato per omicidio stradale il 31enne che guidava l’auto nell’incidente di Maccagno
Si attende l’esito degli esami ematici per la verifica di eventuali sostanze presenti nel sangue
Si attendono i risultati degli esami ematici tossicologici e per la ricerca di tracce di alcool nel sangue eseguiti sul conducente della Panda per risalire alle possibili cause dell’incidente stradale che ha tolto la vita a Sara Vetrano, 16 anni di Cugliate Fabiasco morta investita verso le 15.30 di domenica.
Su quella macchina era alla guida un uomo italiano di 31 anni residente a Luino soccorso anche lui in elicottero e trasportato all’ospedale in codice giallo per via del forte trauma cranico riportato dopo aver prima colpito il guard rail con la macchina poi schiantatasi contro un muraglione di contenimento della strada, nella parte opposta della carreggiata.
Il veicolo era visibilmente danneggiato, segno di un’energia cinetica elevata sprigionatasi durante lo scontro, veicolo posto sotto sequestro dalla Procura delle repubblica di Varese: non è escluso che verranno disposti accertamenti tecnici, così come è quasi scontata l’autopsia sul corpo della giovane vittima.
Il 31enne risulta ad oggi iscritto nel registro delle notizie di reato per omicidio stradale: si tratta di un atto dovuto in casi come questi e in merito sono attese comunicazioni ufficiali.
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