È morto improvvisamente a 44 anni Simone Magrin: viveva a Capo Verde, aveva lavorato a lungo a Rete 55
Il decesso è avvenuto a Mindelo, a Capo Verde, dove Magrin viveva e lavorava ormai da diversi anni
È morto improvvisamente, a soli 44 anni, Simone Magrin, professionista della comunicazione che per lungo tempo aveva collaborato con l’emittente varesina Rete 55. Il decesso è avvenuto a Mindelo, a Capo Verde, dove Magrin viveva e lavorava ormai da diversi anni.
A dare notizia della scomparsa è stata la comunità italiana di Capo Verde, che attraverso i propri canali social ha espresso il proprio cordoglio. Le cause non sono ancora note nel dettaglio: la morte sembrerebbe riconducibile a un improvviso malore. Secondo quanto riferito, i familiari in Italia sono già stati informati e sono in corso le procedure per il rimpatrio della salma.
A Rete 55, dove aveva svolto i ruoli di cameraman, regista e tecnico informatico, Magrin aveva lasciato un segno per professionalità e dedizione. Negli anni trascorsi a Capo Verde si era affermato come figura stimata nel settore della comunicazione, conosciuto anche per l’impegno nel sociale.
Le nostre condoglianza ai famigliari e ai colleghi di rete55.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Paderno Dugnano piange Camilla, Lorenzo e Riccardo: tre giovani vite spezzate nell’incidente di Senago
principe.rosso su Stefano Bonaccini alla Festa dell'Unità alla Schiranna: "L'alternativa è un'idea di Paese, non solo anti-Meloni"
principe.rosso su Il presidente della Lombardia Fontana annulla la missione negli USA: “Inaccettabili le parole di Trump su Meloni”
Felice su A Varese incontro con Francesca Albanese e mobilitazione per la Palestina alla Sala Kolbe
GrandeFratello su Prezzi più bassi per tifare i Mastini: via alla campagna abbonamenti giallonera
Domotronix su Incidente sulla Statale 233, traffico in tilt: pesanti code in Valganna
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.