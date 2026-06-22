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È morto improvvisamente a 44 anni Simone Magrin: viveva a Capo Verde, aveva lavorato a lungo a Rete 55

Il decesso è avvenuto a Mindelo, a Capo Verde, dove Magrin viveva e lavorava ormai da diversi anni

Generico 22 Jun 2026

È morto improvvisamente, a soli 44 anni, Simone Magrin, professionista della comunicazione che per lungo tempo aveva collaborato con l’emittente varesina Rete 55. Il decesso è avvenuto a Mindelo, a Capo Verde, dove Magrin viveva e lavorava ormai da diversi anni.

A dare notizia della scomparsa è stata la comunità italiana di Capo Verde, che attraverso i propri canali social ha espresso il proprio cordoglio. Le cause non sono ancora note nel dettaglio: la morte sembrerebbe riconducibile a un improvviso malore. Secondo quanto riferito, i familiari in Italia sono già stati informati e sono in corso le procedure per il rimpatrio della salma.

A Rete 55, dove aveva svolto i ruoli di cameraman, regista e tecnico informatico, Magrin aveva lasciato un segno per professionalità e dedizione. Negli anni trascorsi a Capo Verde si era affermato come figura stimata nel settore della comunicazione, conosciuto anche per l’impegno nel sociale.

Le nostre condoglianza ai famigliari e ai colleghi di rete55.

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Pubblicato il 22 Giugno 2026
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