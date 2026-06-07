È un 31enne italiano la vittima dell’incidente nel Luganese, l’auto è finita in una scarpata di cento metri

È un cittadino italiano di 31 anni, residente nel Luganese, l’automobilista morto nell’incidente avvenuto a Canobbio nelle prime ore di sabato 6 giugno. Lo ha reso noto la Polizia cantonale ticinese, che nella giornata di oggi, domenica 7 giugno, ha comunicato l’identificazione formale della vittima.

L’incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato. Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, e per cause che l’inchiesta dovrà chiarire, l’uomo stava percorrendo via Tesserete in direzione di Tesserete quando, nell’affrontare una curva a sinistra, ha perso il controllo dell’auto.

L’auto in una scarpata di cento metri

La vettura è uscita di strada ed è precipitata sul fondo di una scarpata, circa cento metri più in basso rispetto alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, supportati dalla Polizia Città di Lugano e dalla Polizia Ceresio Nord, insieme ai pompieri di Lugano e ai soccorritori della Croce Verde di Lugano. Per il conducente, però, non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso, dovuto alle gravi ferite riportate nello schianto.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la strada cantonale era stata chiusa al traffico e la circolazione deviata. Gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dei fatti sono tuttora in corso.