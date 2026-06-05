È un osmatese il 53enne rimasto gravemente ferito nell’incidente in A4, apprensione in paese
È stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e trasportato in elisoccorso in codice rosso dopo l'incidente avvenuto giovedì all'alba tra Cavenago e Cambiago
C’è apprensione a Cadrezzate con Osmate per le condizioni di un concittadino di 53 anni, residente nella frazione di Osmate, rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto all’alba di ieri, giovedì 4 giugno, lungo l’autostrada A4. L’uomo, trasportato con la massima urgenza in ospedale in elisoccorso, è tuttora ricoverato in gravi condizioni.
Lo schianto si è verificato attorno alle 4.50, in direzione Torino, nel tratto compreso tra i caselli di Cavenago e Cambiago, in Brianza. Nel violento impatto sono rimasti coinvolti tre mezzi: due autovetture e un furgone.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Monza e Brianza, con una squadra del Distaccamento Volontario di Vimercate e il carro fiamma del Distaccamento di Lissone. I soccorritori hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre dalle lamiere deformate il 53enne, rimasto gravemente incastrato in uno dei veicoli. Una volta liberato, l’uomo è stato preso in carico dal personale sanitario di Areu e trasferito d’urgenza in elisoccorso, in codice rosso, verso l’ospedale.
Oltre al 53enne, nell’incidente sono rimaste ferite altre due persone, di 34 e 65 anni.
La notizia delle gravi condizioni del concittadino si è diffusa rapidamente nella piccola comunità affacciata sul lago di Monate, dove in molti in queste ore stanno seguendo con apprensione gli aggiornamenti.
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