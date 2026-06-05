Ecco la giunta di Dimitri Cassani a Casorate Sempione, con due conferme e due nuovi ingressi
Martedì sera a Palazzo Cattoretti il debutto del nuovo consiglio comunale e degli assessori. Ecco nomi e deleghe della squadra di governo del paese
Debutterà martedì sera il consiglio comunale di Casorate Sempione, nella nuova composizione seguita alle elezioni del 24-25 maggio scorso. E il sindaco Dimitri Cassani, riconfermato per la terza volta alla guida del paese, ha già nominato anche la giunta.
Due conferme e due new entry, nella squadra di Cassani: «C’è la riconferma di due assessori che erano già con me, Andrea Tomasini e Laura Valsecchi, entrano poi Tino Celona come vicesindaco e assessore al bilancio (le stesse deleghe che aveva Carlo Demolli) e Monica Bernardis, che continuerà l’ottimo lavoro fatto dalla Fausta Battaglia». Proprio su questo avvicendamento Cassani spende qualche parola in più: «Monica è molto capace, conosce la realtà casoratese perché a lungo ha avuto un negozio in paese. Purtroppo non è stata eletta ma ha i numeri e una lunga storia politica nella Lega, è stata anche consigliera provinciale: sono convinto farà molto bene, nel solco dell’ottimo percorso portato avanti da Fausta».
Le deleghe degli assessori e gli equilibri politici
Tino Celona sarà come detto assessore a bilancio–programmazione-tributi e vicesindaco; Monica Bernardis sarà assessore esterno a Servizi Socio/Assistenziali e Politiche giovanili; Laura Valsecchi continuerà a occuparsi di Cultura–Sport e tempo libero. Conferma del ruolo anche per Andrea Tomasini, nel ruolo di TOMASINI assessore Edilizia Privata e Lavori Pubblici.
Quanto agli equilibri politici, la squadra comprende due assessori leghisti (Tomasini e Bernardis), uno civico (Laura Valsecchi) e uno in quota Fratelli d’Italia (Celona), oltre al sindaco che è espressione di Noi Moderati.
Il primo consiglio
Il consiglio comunale di insediamento si terrà martedì 9 giugno, alle 21, a Palazzo Cattoretti. «Volevamo farlo al piano terra con il pubblico in piazza, ma pare il tempo sarà brutto», dice con un filo di rammarico il sindaco. Più probabile dunque insediamento nella sala consiglio al piano superiore e piano terra riservato al pubblico.
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