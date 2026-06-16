Ecco la giunta Pezzotta di Somma Lombardo: cinque assessori. Torna Guido Colombo
Il neosindaco di centrodestra ha firmato il decreto di nomina dell'esecutivo che guiderà la città nei prossimi anni. Servizi sociali a Scidurlo, cultura e turismo a Besnate, lavori pubblici a Casula, urbanistica a Guido Colombo e bilancio a Franco Colombo
Si parte. A pochi giorni dalla vittoria al ballottaggio, il neosindaco Silvio Pezzotta ha firmato il decreto con cui nomina i componenti della giunta comunale e assegna a ciascun assessore le rispettive deleghe. Il provvedimento, sottoscritto digitalmente dal primo cittadino, dovrà ora essere notificato agli interessati, controfirmato per accettazione e comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta.
La squadra di governo che accompagnerà Pezzotta a Palazzo Viani Visconti è composta da cinque assessori, con una ripartizione dei settori che tocca i principali ambiti dell’amministrazione cittadina.
Le deleghe assessore per assessore
Manuela Scidurlo guiderà l’area dei Servizi sociali, Partecipazione, Istruzione, Politiche della famiglia e giovanili. Laura Elena Claudia Carla Besnate si occuperà di Attività economiche, Cultura, Marketing territoriale, Turismo, Sport e tempo libero.
Walter Casula avrà la responsabilità di Lavori pubblici, Polizia locale e Protezione civile, Ecologia, Patrimonio e arredo urbano. Guido Pietro Colombo prende in carico la Pianificazione territoriale (Urbanistica ed Edilizia privata) e la Viabilità. Franco Colombo seguirà invece Bilancio, Tributi, Società partecipate e Innovazione tecnologica.
Il contesto del voto
La giunta nasce all’indomani di una tornata elettorale combattuta fino all’ultima scheda. Pezzotta, candidato del centrodestra, ha conquistato il municipio al ballottaggio dell’8 giugno con il 51,46% dei voti, pari a 3.158 preferenze, superando il candidato del centrosinistra Stefano Aliprandini, fermatosi al 48,54% (2.979 voti). Un sorpasso costruito al secondo turno, dopo che al primo turno del 24 e 25 maggio era stato proprio Aliprandini – vicesindaco uscente e candidato della continuità rispetto all’amministrazione di Stefano Bellaria – a chiudere in vantaggio.
Con la firma del decreto di nomina si apre ora ufficialmente la nuova consiliatura, con un esecutivo chiamato a tradurre in atti il programma con cui il centrodestra è tornato alla guida di Somma Lombardo.
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