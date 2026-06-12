Ecco le bande musicali della provincia che hanno ottenuto il finanziamento della Regione

La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso, ha approvato un rifinanziamento di oltre 400.000 euro destinato al bando per il sostegno di bande musicali, cori, fanfare e gruppi folk.

A beneficiare dei fondi messi a disposizione saranno 37 realtà culturali distribuite in nove province del territorio lombardo.

In provincia di Varese, i fondi regionali sono stati assegnati a sette associazioni: il Coro Polifonico Harmonia di Vergiate, la Filarmonica Cooperativa Musicale di Cardano al Campo, la Banda MAM dei Ragazzi di Morazzone, l’Associazione Nazionale Bersaglieri di Lonate Pozzolo, la Filarmonica Indunese di Induno Olona, il Corpo Musicale Santa Cecilia di Uboldo e l’Associazione Culturale Valcuvia di Azzio.

A livello regionale, la provincia di Brescia registra il maggior numero di assegnazioni con 10 soggetti finanziati per un totale di 126.844 euro. Segue la provincia di Varese, che ha ottenuto uno stanziamento complessivo di 98.819 euro suddiviso tra 7 beneficiari. Al terzo posto si colloca la provincia di Como con 6 realtà finanziate (47.721 euro), seguita da Milano (4 realtà, 46.675 euro), Lecco (4 realtà, 38.401 euro), Monza e Brianza (2 realtà, 25.523 euro), Bergamo (2 realtà, 16.283 euro), Sondrio (1 realtà, 5.293 euro) e Lodi (1 realtà, 4.760 euro).

L’iniziativa punta a supportare le associazioni che promuovono la musica popolare e la conservazione delle tradizioni locali. A questo proposito, l’assessore Caruso ha definito i soggetti coinvolti come «una rete culturale che ogni giorno anima le comunità e mantiene vive le tradizioni del territorio».