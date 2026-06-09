Economia sociale, Varese tiene e cresce: più valore, più servizi, meno sedi legali

Meno cooperative sociali sulla carta, ma più presenza sul territorio e una capacità crescente di generare valore economico e sociale. È questa l’immagine che emerge dalla ricerca “Il valore dell’economia sociale”, realizzata dal centro Creares dell’Università dell’Insubria e presentata alle Ville Ponti di Varese.

Lo studio ha analizzato l’andamento del settore tra il 2018 e il 2022. I dati mostrano innanzitutto una diminuzione del numero delle cooperative sociali con sede legale in provincia di Varese, il calo è del 7,9%, in linea con quanto registrato in Lombardia e nel Centro-Nord.

EFFETTO AGGREGAZIONE

Un dato che potrebbe apparire preoccupante, ma che va letto insieme a un altro indicatore. La provincia mantiene infatti una delle più elevate densità di cooperative sociali, con 2,38 realtà ogni 10mila abitanti, a testimonianza di una radicata tradizione cooperativa. La chiave interpretativa proposta dai relatori è quella della trasformazione organizzativa. Le cooperative hanno probabilmente affrontato processi di aggregazione e razionalizzazione per rafforzare la propria sostenibilità economica. Una tendenza che trova conferma nell’aumento delle unità locali, cresciute del 39,8% nello stesso periodo. In altre parole, diminuiscono le sedi legali ma aumentano i punti di presenza sul territorio, rendendo i servizi più capillari e vicini ai cittadini.

AUMENTA IL VALORE AGGIUNTO GENERATO

Particolarmente significativo è il dato economico. Nel quadriennio il valore aggiunto prodotto dalle cooperative sociali attive in provincia di Varese è aumentato del 19,4%, raggiungendo oltre 168 milioni di euro. Nello stesso periodo le cooperative ordinarie hanno invece registrato una contrazione dell’8,1%. Le cooperative sociali arrivano così a generare quasi il 70% del valore aggiunto complessivo del mondo cooperativo provinciale.

CRESCONO GLI ADDETTI

Anche sul fronte occupazionale emergono segnali positivi. Gli addetti delle cooperative sociali crescono del 5,8%, mentre quelli delle cooperative ordinarie diminuiscono del 17,3%. Numeri che evidenziano la resilienza di un comparto capace di creare lavoro e rispondere ai bisogni della comunità anche in una fase segnata dagli effetti della pandemia. La ricerca evidenzia inoltre una forte specializzazione nei servizi: il 95% del valore aggiunto delle cooperative sociali deriva dal terziario e quasi il 69% degli addetti opera nei settori della sanità e dell’assistenza sociale. Ambiti nei quali l’economia sociale rappresenta oggi una componente essenziale dell’offerta di welfare.