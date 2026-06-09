Ecosistema e attrattività: Acinque presenta a Erba il suo primo bilancio del “Valore Condiviso”

Un bacino territoriale che unisce oltre tre milioni di abitanti e più di 200mila realtà imprenditoriali, storicamente frammentato in confini provinciali ma oggi chiamato a fare rete per vincere la sfida comune dell’attrattività e della transizione energetica. Con l’obiettivo di mettere a sistema risorse, bisogni e spinte innovative, il Gruppo Acinque ha annunciato l’organizzazione di un grande evento pubblico intitolato “L’ecosistema del Valore – Investire nel capitale territoriale per attrarre il futuro”.

L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza e agli stakeholder istituzionali ed economici, si terrà la mattina di mercoledì 17 giugno 2026, dalle ore 9:30 alle 13:00, presso il Centro Congressi di Lariofiere a Erba, una collocazione geografica scelta strategicamente proprio a cavallo tra le province di Como e Lecco per sottolineare la natura trasversale e sovraprovinciale del progetto.

Lo studio indipendente di Althesys

Il punto di partenza del dibattito sarà la presentazione del primo bilancio del “Valore Condiviso” del Gruppo. Si tratta di un’analisi puntuale, rigorosa e indipendente condotta da Althesys, società specializzata nella ricerca economica e nella consulenza strategica nei settori energetico e infrastrutturale guidata dall’amministratore delegato Alessandro Marangoni.

Lo studio quantifica in modo analitico l’impatto economico, sociale e ambientale che le attività della multiutility generano sul territorio delle cinque province storiche in cui opera (Como, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio e Varese). I dati emersi rappresentano il coronamento di un percorso di ascolto e confronto sul territorio denominato “Scambi d’energia”, le cui risultanze sono confluite direttamente nella stesura del piano industriale decennale del Gruppo.

«La presentazione del primo Valore Condiviso rappresenta un punto di partenza concreto per dare forma a una rete capace di mettere a sistema opportunità e bisogni – spiega Stefano Cetti, amministratore delegato di Acinque –. Questo percorso di ascolto si tradurrà in azioni e progettualità raccolte nel nostro piano decennale, con l’obiettivo di massimizzare i benefici per le nostre comunità e gli stakeholder».

Il programma e i relatori della mattinata

Il programma dei lavori si aprirà alle ore 9:30 con la registrazione dei partecipanti, seguita alle ore 10:00 dai saluti istituzionali del presidente di Acinque, Matteo Barbera, e di Massimo Sertori, assessore a Enti Locali, Montagna e Risorse Energetiche di Regione Lombardia.

Il cuore della mattinata sarà scandito da due momenti principali:

Ore 10:15: Presentazione della ricerca “Acinque crea Valore Condiviso per i territori in cui opera”, a cura di Alessandro Marangoni (Ad Althesys).

Ore 10:30: Panel di discussione moderato dallo stesso Marangoni, incentrato sugli investimenti nel capitale territoriale e sulle nuove tecnologie, che vedrà confrontarsi figure di primo piano del mondo accademico, economico e della sostenibilità:

Giovanni Azzone (Presidente di Fondazione Cariplo)

Stefano Besseghini (Ricercatore CNR, già presidente di ARERA)

Stefano Cetti (Amministratore Delegato Acinque)

Cristina Lubinski (Head of ESG Business Synergies Intesa Sanpaolo)

Matteo Parravicini (Presidente della sede di Monza e Brianza di Assolombarda)

Stefano Soliano (Amministratore Delegato di C.NEXT)

Marco Tarabini (Prorettore delegato del Polo di Lecco del Politecnico di Milano)

Le conclusioni affidate al sociologo Bonomi

L’evento si avvierà alla conclusione a partire dalle ore 12:00 con un intervento magistrale dal titolo “Territori e capitalismo municipale: passato, presente e futuro”, affidato allo sguardo del noto sociologo Aldo Bonomi, fondatore del consorzio Aaster. La sua analisi si concentrerà sulle trasformazioni dei distretti produttivi e sulle nuove sfide di coesione sociale e infrastrutturale che le reti territoriali devono governare per rimanere attrattive nello scenario europeo. Un rinfresco finale chiuderà la mattinata di lavori.