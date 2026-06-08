Edilizia pubblica, dalla Regione 1,58 milioni per Varese: sostegno a 1.320 famiglie in difficoltà

Anche la provincia di Varese sarà tra i principali territori beneficiari del nuovo intervento regionale a sostegno dell’edilizia residenziale pubblica. La Regione Lombardia ha infatti stanziato complessivamente 24,1 milioni di euro destinati al “Contributo regionale di solidarietà”, misura rivolta alle famiglie in comprovata difficoltà economica che vivono negli alloggi popolari.

Per il Varesotto sono previsti 1.584.028 euro, con una platea stimata di circa 1.320 famiglie che potranno beneficiare del contributo per far fronte alle spese legate alla locazione sociale, ovvero canone d’affitto e oneri condominiali.

Il provvedimento, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, riguarda i nuclei con Isee fino a 9.360 euro e si inserisce nel più ampio sistema di welfare abitativo regionale. Le risorse saranno assegnate agli enti proprietari degli alloggi, Aler e Comuni, che avranno il compito di gestire i bandi e riconoscere direttamente il contributo agli aventi diritto, sotto forma di scomputo dei costi da sostenere.

Secondo la Regione, l’obiettivo è rafforzare la rete di protezione sociale per le fasce più fragili, garantendo un sostegno concreto a chi non riesce a sostenere le spese dell’abitare. In totale, il piano interesserà oltre 20.000 famiglie lombarde.

Per Varese, la misura rappresenta un intervento significativo a favore della coesione sociale e del diritto alla casa, in un contesto in cui la pressione economica sulle famiglie continua a incidere in modo rilevante sulla gestione dei bilanci domestici.