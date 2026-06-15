A Cassano Magnago una campagna di sensibilizzazione sul rispetto delle Persone con disabilità

Una campagna di educazione civica che unisce il rispetto per l’ambiente urbano all’attenzione verso le persone con disabilità. È questo l’obiettivo dell’iniziativa presentata a Cassano Magnago dall’associazione Sophos, in collaborazione con il consigliere comunale Andrea Pisani e l’avvocato Laura Iula. Il progetto, che ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Varese e del Comune, punta a sensibilizzare i proprietari di cani sull’importanza di raccogliere le deiezioni dei propri animali, un gesto di base che, se dimenticato, si trasforma in una barriera e in un grave ostacolo soprattutto per i cittadini più fragili o con disabilità.

Il debutto alla Fondazione Fgs

La campagna è partita ufficialmente domenica 14 giugno presso la sede della Fondazione Fgs. Alla presenza del sindaco Pietro Ottaviani, degli organizzatori e di diversi cittadini, l’incontro si è aperto con le note dell’inno di Mameli per poi proseguire con la presentazione dei dettagli del progetto e l’affissione simbolica del primo volantino.

L’iniziativa si svilupperà su due binari: da un lato ci sarà una forte presenza sui canali digitali con post dedicati e un videoclip emozionale realizzato da SC Video Production; dall’altro la campagna si sposterà fisicamente sul territorio cassanese, con la distribuzione di locandine e materiale informativo all’interno dei negozi di vicinato.

Il ruolo delle scuole e del terzo settore

Per raggiungere il maggior numero possibile di famiglie, gli organizzatori hanno scelto di puntare sul coinvolgimento dei più giovani. I bambini e gli studenti delle scuole cittadine sono infatti considerati i migliori ambasciatori di questi messaggi di educazione civica e cura del bene comune nei confronti di genitori e nonni.

La rete creata attorno al progetto è decisamente ampia e vede la collaborazione di numerose realtà del terzo settore e del mondo scolastico. Tra i partner ci sono l’associazione Armonia, il Lions Club Gallarate Seprio, l’Avis, l’Oasi felina Mondo Baffo e Nonna Olga, l’associazione Vil. Lab e i commercianti locali riuniti in Vivi Cassano, che si occuperanno della realizzazione di alcuni cartelli plastificati. Sul fronte educativo sono coinvolti il liceo musicale Bellini, l’Istituto Comprensivo Cassano Magnago II (con le scuole Munari, Fermi e Maino) e l’Istituto Comprensivo Parziale Dante (con i plessi Parini, Dante, Rodari e Orlandi). La grafica dei materiali e dei volantini, declinata in diverse versioni istituzionali e artistiche, è stata invece curata dalla blogger e freelance cassanese Cassandra Guzon.

La voce degli organizzatori

«Ringraziamo l’Amministrazione per aver concesso il Patrocinio ad un’iniziativa volta a diffondere la cultura del Rispetto nella Ns. Comunità con una particolare attenzione verso le Persone con disabilità – spiegano Roberto d’Antonio, presidente di Sophos, e Laura Iula, avvocato –. L’associazione nasce proprio per trasmettere cultura in ambito medico ma non solo, i nostri Professionisti sono costantemente impegnati in attività sociali rivolte alla cittadinanza e siamo disponibili a collaborare fattivamente con iniziative benefiche orientate al miglioramento della nostra società».

La campagna punta a far leva sul senso di responsabilità dei proprietari, ricordando anche il valore immenso che gli animali d’affezione rivestono nella vita quotidiana della comunità.

«Con questa campagna di sensibilizzazione vorrei contribuire alla diffusione della cultura dell’educazione e dell’attenzione verso il prossimo, che deve affermarsi come colonna portante della coesione sociale – aggiunge Andrea Pisani, consigliere comunale –. I volantini fungeranno da “invito gentile” all’osservanza delle regole basilari per portare a passeggio i propri amici a 4 zampe nel rispetto di tutti, soprattutto quando gli effetti negativi potrebbero danneggiare le Persone con disabilità o i più fragili. Gli animali d’affezione sono dei validissimi aiuti sia per l’umore che durante le attività quotidiane, basti pensare ai cani utilizzati dalle Persone non vedenti o alla Pet Therapy che sta crescendo anche nei nostri ospedali per assicurare un supporto psicologico ai pazienti sottoposti a cure prolungate».

L’iniziativa di Cassano Magnago punta infine a varcare i confini locali: i materiali saranno messi a disposizione di altri amministratori pubblici e inseriti sul portale europeo Futurium come modello di buona pratica da replicare.