Electrolux, Astuti: “Grave l’assenza dell’azienda in commissione, delocalizzazione inaccettabile”
Così il consigliere regionale del Pd al termine dell’audizione, questa mattina a Palazzo Pirelli, dei lavoratori dello stabilimento Electrolux di Solaro
«La delocalizzazione della produzione Electrolux è inaccettabile e noi saremo con i lavoratori fino alla fine, fino a quando questo assurdo piano non sarà ritirato. 1.720 licenziamenti da parte di una azienda che ha preso milioni di fondi pubblici e che è in profitto sono una vergogna».
A dirlo è il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti al termine dell’audizione, questa mattina a Palazzo Pirelli, dei lavoratori dello stabilimento Electrolux di Solaro, delle loro rappresentanze sindacali e degli amministratori locali coinvolti, in commissione Lavoro e Attività produttive del Consiglio regionale della Lombardia.
«Gravissima, peraltro, l’assenza dell’azienda che non ha neanche risposto alla richiesta della commissione di partecipare all’audizione – attacca Astuti – ci aspettiamo una presa di posizione anche da parte di chi governa la Regione, perché l’istituzione non può farsi trattare in questo modo».
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«Il nostro paese ha bisogno di una politica industriale concreta e la risposta non è sicuramente la delocalizzazione – sottolinea il consigliere dem -. Occorre una ricognizione di tutti i fondi e le agevolazioni in favore della Electrolux negli ultimi anni. In Italia abbiamo adottato, a livello nazionale e locale, tanti provvedimenti antidelocalizzazioni, ma evidentemente non stanno funzionando».
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