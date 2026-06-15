Electrolux, Tironi: “Positiva la sospensione del piano, ora investimenti per Solaro”

Dopo il vertice convocato a Roma dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza Electrolux, arriva il commento dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi, che ha partecipato all’incontro.

«Electrolux, pur non ritirando il piano da 1.700 esuberi, ha sospeso ogni procedura e accettato di sedersi a un tavolo di confronto per valutare alternative», ha dichiarato l’assessore.

Per Regione Lombardia, rispetto allo stabilimento di Solaro, sul quale erano previsti oltre 215 esuberi tra gli operai e probabilmente diverse decine di esuberi tra i 100 impiegati, «si tratta di una buona notizia».

Secondo Tironi, il confronto dovrà ora proseguire partendo da alcuni punti ritenuti inderogabili: la sospensione dei licenziamenti, un nuovo piano che scongiuri gli esuberi e il rilancio dello stabilimento di Solaro, anche attraverso investimenti pubblici in grado di mantenerlo competitivo, produttivo ed efficiente.

«Lo stesso piano originario prevedeva un aumento dei volumi produttivi a Solaro e quindi, per rispetto del nostro territorio operoso e delle lavoratrici e lavoratori lombardi, riteniamo che si possa e si debba sostenere con forza la piena occupazione nello stabilimento, pari a quella attuale, inclusi i dipendenti a tempo determinato», ha aggiunto l’assessore.

Tironi ha infine ribadito la disponibilità della Regione a sostenere il percorso di rilancio del sito produttivo. «Siamo pronti a fare la nostra parte anche per favorire ulteriori investimenti attraverso gli strumenti regionali per lo sviluppo economico, ma sempre solo a condizione che si trovi una alternativa a zero esuberi», ha concluso.