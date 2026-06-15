Electrolux, Tironi: “Positiva la sospensione del piano, ora investimenti per Solaro”
Dopo il vertice al Mimit che ha sospeso il piano da 1.700 esuberi, l'assessore regionale ribadisce il sostegno a Solaro: «Pronti a favorire nuovi investimenti, ma l'obiettivo resta salvaguardare tutti i posti di lavoro»
Dopo il vertice convocato a Roma dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza Electrolux, arriva il commento dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi, che ha partecipato all’incontro.
Electrolux congela esuberi e chiusure: 50 giorni per trovare un accordo. La sindaca di Solaro: “Ripartiamo da qui”
«Electrolux, pur non ritirando il piano da 1.700 esuberi, ha sospeso ogni procedura e accettato di sedersi a un tavolo di confronto per valutare alternative», ha dichiarato l’assessore.
Per Regione Lombardia, rispetto allo stabilimento di Solaro, sul quale erano previsti oltre 215 esuberi tra gli operai e probabilmente diverse decine di esuberi tra i 100 impiegati, «si tratta di una buona notizia».
Secondo Tironi, il confronto dovrà ora proseguire partendo da alcuni punti ritenuti inderogabili: la sospensione dei licenziamenti, un nuovo piano che scongiuri gli esuberi e il rilancio dello stabilimento di Solaro, anche attraverso investimenti pubblici in grado di mantenerlo competitivo, produttivo ed efficiente.
«Lo stesso piano originario prevedeva un aumento dei volumi produttivi a Solaro e quindi, per rispetto del nostro territorio operoso e delle lavoratrici e lavoratori lombardi, riteniamo che si possa e si debba sostenere con forza la piena occupazione nello stabilimento, pari a quella attuale, inclusi i dipendenti a tempo determinato», ha aggiunto l’assessore.
Tironi ha infine ribadito la disponibilità della Regione a sostenere il percorso di rilancio del sito produttivo. «Siamo pronti a fare la nostra parte anche per favorire ulteriori investimenti attraverso gli strumenti regionali per lo sviluppo economico, ma sempre solo a condizione che si trovi una alternativa a zero esuberi», ha concluso.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
MarcoGamberoni su Comerio perde un'icona: la piscina della ex Whirlpool non riaprirà per l'estate 2026
principe.rosso su Maltempo, nubifragio sul sud della provincia: grandine tra Gallarate, Cassano e Somma. Alberi caduti a Legnano
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.