Elena Granata ai Dialoghi del Sacro Monte: “Non esistono più spazi di dialogo, ma solo spazi di consumo”

Chi ha diritto alla città? E cosa succede quando gli spazi pubblici, invece di favorire l’incontro e la partecipazione, diventano luoghi da consumare? Attorno a queste domande si è sviluppato l’intervento di Elena Granata, urbanista e docente al Politecnico di Milano, protagonista del secondo appuntamento dei Dialoghi del Sacro Monte dedicato al tema Città per tutti o enclave per pochi?.

Secondo Granata, la città non è soltanto un insieme di edifici e infrastrutture. È il luogo in cui si costruisce la cittadinanza. Parchi, biblioteche, piscine pubbliche, piazze e spazi aperti hanno rappresentato per decenni l’idea che alcuni diritti dovessero essere accessibili a tutti, indipendentemente dal reddito. Un modello che, secondo la docente, l’Italia ha contribuito a costruire ma che oggi appare sempre più fragile.

«Non esistono più spazi di dialogo, ma solo spazi di consumo», ha osservato Granata. Dagli anni Settanta a oggi, ha spiegato, la città è stata progressivamente trasformata in una piattaforma economica dove tutto può essere monetizzato: il tempo, le relazioni, la casa, persino l’accesso alla bellezza.

Tra gli esempi citati, il fenomeno degli affitti brevi e delle locazioni turistiche. Il problema abitativo, ha sottolineato, non nasce necessariamente dalla mancanza di abitazioni, ma dalla crescente difficoltà di accedervi. Sempre più persone, comprese quelle appartenenti al ceto medio, faticano a vivere nelle città che contribuiscono a far funzionare. Un processo che non riguarda soltanto le grandi metropoli ma che inizia a manifestarsi anche nei centri minori e nei territori periferici.

La conseguenza è una trasformazione profonda dello spazio urbano. Le città diventano sempre più attrattive per il turismo e gli investimenti, ma rischiano di perdere la loro funzione originaria: essere luoghi di vita e non soltanto di consumo. «Stiamo privando i cittadini del diritto di abitare i propri luoghi», ha affermato Granata, descrivendo un modello di sviluppo che rischia di espellere progressivamente i residenti dai centri urbani.

L’urbanista ha poi allargato la riflessione alla privatizzazione degli spazi pubblici e dei beni comuni. Dal diritto all’acqua a quello al buio, dalla possibilità di accedere liberamente alle coste fino alla fruizione del patrimonio culturale, sempre più aspetti della vita collettiva sembrano essere subordinati alla capacità di spesa.

“IL BILANCIO DI GRATUITÀ”

Ma l’intervento non si è limitato alla denuncia. Granata ha proposto una serie di piste per invertire questa tendenza, a partire dalla necessità di recuperare spazi gratuiti e accessibili dove le persone possano incontrarsi senza essere obbligate a consumare. Ha parlato di “bilancio della gratuità“: uno strumento per misurare quante opportunità una città offre ai propri cittadini senza chiedere nulla in cambio.

Particolare attenzione è stata dedicata ai giovani e ai bambini. Nei primi anni di vita, ha ricordato la docente, si formano le competenze relazionali che rendono possibile la convivenza democratica. Se gli spazi pubblici si riducono e le occasioni di incontro diventano sempre più legate al consumo, il rischio è che le nuove generazioni crescano pensando che tutto ciò che ha valore debba necessariamente essere acquistato.

Al centro della sua riflessione è emersa infine la parola “risonanza”: quei momenti in cui le persone si scoprono parte di qualcosa di più grande del proprio interesse individuale. Un concerto, una manifestazione, una piazza vissuta, un parco frequentato da famiglie e bambini. Esperienze che permettono di costruire comunità e che l’architettura, secondo Granata, dovrebbe contribuire a proteggere.

Dal Sacro Monte, il ragionamento si è intrecciato con una questione che riguarda anche il territorio varesino. Come molte realtà italiane, anche Varese si confronta con il rapporto tra turismo, qualità della vita, accessibilità degli spazi e diritto all’abitare. La domanda posta da Granata, in fondo, è semplice solo in apparenza: una città è davvero di tutti se per viverla bisogna sempre pagare?